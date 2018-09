Michele Dalai contro Radio2 | Il mio programma Ettore non ripartirà | lo hanno

Radio 2 cancella Ettore - Michele Dalai : "Costretto a rifiutare per dignità e decenza" : Ettore non riparte. A dieci giorni dalla prima puntata della nuova stagione arriva la notizia che il programma è stato cancellato dal palinsesto di Radio2. Inizia così il lungo post/sfogo pubblicato su Facebook da Michele Dalai, ideatore, autore e conduttore di Ettore - Ritratti a mano libera, programma di racconto in onda per tre stagioni nel preserale/access del fine settimana. Un programma che ha voluto essere - come si legge nella ...