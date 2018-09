Michele Dalai contro Radio2 | Il mio programma Ettore non ripartirà | lo hanno

Michele Dalai contro Radio 2 per Ettore - che resta in palinsesto : UPDATE: Radio 2 fa sapere che non c'è nessuna intenzione di cancellare Ettore, che resta in palinsesto anche per la prossima stagione, anche se con la messa in onda di repliche rieditate. Fonti vicine alla direzione, inoltre, riportano del dispiacere del DirEttore Marchesini per quanto accaduto, e letto, via Facebook. Stando ad alcuni rumors, peraltro, al momento della pubblicazione del post erano ancora in corso trattative in merito al ...

