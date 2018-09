romadailynews

: Meleo: al via lavori #pedonalizzazione via Stilicone in quartiere Don Bosco: Roma – “Sono… - romadailynews : Meleo: al via lavori #pedonalizzazione via Stilicone in quartiere Don Bosco: Roma – “Sono… - emme_erre_ci : @EnricoStefano scrivo a te perché sei disponibile al confronto, non come l’assessore #Meleo. Da cittadino, che pens… - amorlupi : Non vi fate ingannare dal titolo: 'i lavori partiranno entro i primi 6 mesi del 2019': praticamente a Giugno 2019.… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Roma – “Sono partiti iper la realizzazione della nuova area pedonale in via Flaviotra via Calpurnio Fiamma e via Ponzio Cominio, nelDon, nel VII Municipio”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook dell’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Linda. “Una via della periferia romana in una zona densamente popolata, uno spazio che sara’ totalmente riqualificato- aggiunge- Qui sara’ istituito un vero e proprio salotto urbano, grazie al lavoro portato avanti dalla presidente Monica Lozzi e dall’Assessore aipubblici e Urbanistica, Salvatore Vivace. Miglioriamo la citta’, recuperando spazi abbandonati. Presto ilpotra’ godere di un nuovo luogo di aggregazione a servizio di tutti i cittadini”. L'articolo: al viavia ...