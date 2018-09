Melegatti | firmati i licenziamenti | il 20 dicembre sarà l' ultimo giorno

Melegatti - firmati tutti i licenziamenti : scatteranno il 20 dicembre : I rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil e i curatori fallimentari di Melegatti hanno firmato l'accordo per i licenziamenti di tutti i dipendenti della storica azienda dolciaria veronese. Un passaggio che segue la dichiarazione di fallimento dello scorso 29 maggio. Il 20 dicembre sarà ufficialmente l'ultimo giorno di lavoro per i dipendenti.Continua a leggere

