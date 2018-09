Melania Trump nell' orto con i tacchi | diventa un meme

Melania Trump è andata a zappare la terra con il tacco 10 : L'abbigliamento della First Lady Melania Trump riesce a dividere l'opinione pubblica americana, almeno quella femminile, quasi quanto i tweet del controverso marito: l'ultima 'mise' a finire sotto scrutinio è stata l'elegante gonna di Valentino con tacchi alti sfoggiata a una cerimonia in giardino. Per piantare un alberello di quercia in onore del presidente Dwight D. Eisenhower nei giardini della Casa ...

Melania Trump va nell’orto con i tacchi a spillo : Melania Trump imbraccia la zappa con altissimi tacchi a spillo rosa (che sprofondano nella terra) e perde il confronto con l’ex first lady Michelle Obama. Complice l’incontro formale con il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta e sua moglie Margaret, in visita alla Casa Bianca, Melania Trump ha sfoggiato un look (un paio di décolleté Louboutin del valore di 600 euro e gonna di Valentino) decisamente inusuale per dedicarsi al ...

Melania Trump fa la contadina - in tacchi a spillo e con l’abito di Valentino : Ha fatto discutere l’immagine della first lady Melania Trump che approccia una vanga per piantare un albero mentre indossa tacchi vertiginosi cinta in un prezioso abito di Valentino. Niente di più distante dall’iconografia della contadina che era invece stata interpretata con grande stile da Michelle Obama L'articolo Melania Trump fa la contadina, in tacchi a spillo e con l’abito di Valentino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Melania Trump in tacchi a spillo rosa pianta un albero nel giardino della Casa Bianca. Sui social si scatena l’ironia : Melania Trump pianta un albero in tacchi a spillo e vestitino a fiori e l’ironia sui social media si scatena. La buccia di banana per la First Lady è arrivata durante una cerimonia ieri alla Casa Bianca nella quale Melania ha scavato il terreno con una zappa per piantare un campione proveniente dalla quercia originale di Dwight David Eisenhower, albero voluto nel giardino della East Wing da Jaqueline Kennedy. Alla cerimonia, in ...

Melania Trump "quasi" come Michelle Obama : coltiva l'orto in tacchi a spillo da 600 euro : Un top rosa smanicato, una gonna firmata Valentino da 3.300 euro e un paio di décolleté Louboutin del valore 600 euro: la descrizione non sembrerebbe proprio quella di una tenuta da giardinaggio, ma tutto è possibile se ti chiami Melania Trump. È stato proprio questo l'outfit scelto dalla first lady per dedicarsi alla cura del giardino presidenziale e fare concorrenza a Michelle Obama, fautrice dell'orto adiacente la ...

Melania Trump torna accanto al marito Donald : quando lui è in difficoltà - lei non manca mai : Anche perché l'economia sta dando ragione a Trump. E anche Melania, con la sua bellezza ed eleganza, pare fare buon viso a cattivo gioco. Come dire, la coppia , almeno per ora, mnon scoppia. Melania ...

John McCain è morto di cancro/ Ultime notizie Usa : eroe di guerra che odiava Trump - Melania "grazie senatore" : John McCain è morto di cancro, addio al senatore Usa: Ultime notizie, il cordoglio di Trump e Obama. Ma il veterano del Vietnam disse: "Non voglio Donald al funerale"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:26:00 GMT)

Trump e la figlia segreta - Melania non lo difende : NEW YORK - C'è un'altra figlia nella tribù Trump. Una figlia illegittima, nata da una relazione fra Donald e una sua dipendente. Lo sostiene l'ex portiere della Trump...

Melania soffre alla Casa Bianca : "Contrasti con Trump e spesso a Ny" : Ha pochi amici a Washington, mantiene un programma pubblico leggero e quando non si prende cura del figlio dodicenne Barron, ritorna a New York. Questo il profilo di Melania Trump dipinto dal New York Times.A poco più di un anno dal suo arrivo alla Casa Bianca, la first lady sembra stia ancora cercando di adeguarsi alle esigenze di una nuova vita. Così il quotidiano americano ha cercato di fare luce sulla sua misteriosa figura, attraverso ...

Melania soffre la vita alla Casa Bianca : torna spesso a Ny dai suoi amici. Contrasti con Trump anche sull'arredamento : A poco più di un anno dal suo arrivo alla Casa Bianca, Melania Trump resta una misteriosa first lady intensamente discreta che sta cercando ancora di adeguarsi alle esigenze di una nuova vita. Così il New York Times dipinge attraverso alcune testimonianze la moglie del presidente in un ritratto che conferma alcuni tratti e svela nuove circostanze.Melania, secondo il quotidiano, ha pochi amici a Washington, mantiene un programma ...

Melania Trump : la pagella dei suoi ultimi look : Melania Trump, moglie del presidente Donald, ha un look in genere molto pulito e “semplice”. Tralasciamo ovviamente il costo degli abiti che indossa, focalizziamoci solo sullo stile. In questo articolo cercherò di mostrarvi come la First Lady, che ha comunque un fisico invidiabile, sia in grado di minimizzare quelli che potrebbero essere dei “difetti”, valorizzando i suoi punti di forza e dove invece potrebbe fare meglio. ...

Omarosa Newman-Manigualt - ex consigliera di Trump : "Melania usa i suoi outfit per punire il marito" : Le controverse scelte di outfit della first lady statunitense avrebbero il preciso intento di mettere in imbarazzo il marito: lo afferma nel suo nuovo libro, l'ex consigliera della Casa Bianca, Omarosa Newman-Manigualt.Il Daily Mail ha pubblicato alcuni stralci in esclusiva di 'Unhinged', in cui Manigault Newman racconta la sua versione sul retroscena della tanto discussa giacca, indossata dalla moglie di Trump per raggiungere il confine tra ...

Cosa sta facendo Melania Trump come First Lady? : come le mogli dei presidenti che l'hanno preceduta ha presentato una campagna di sensibilizzazione per sfruttare la propria influenza, ma per ora non ha fatto granché, concretamente The post Cosa sta facendo Melania Trump come First Lady? appeared First on Il Post.