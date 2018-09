Meghan e Harry rincuorano i bambini malati

"Quali sono i vostri cartoni Disney preferiti?". La risposta di Harry e Meghan è degna di veri reali : Non poteva che essere una bambina a rivolgere ai reali l'importante quesito. La piccola Chloe Henderson, 10 anni, presente all'evento benefico WellChild Awards, ha chiesto ad Harry e Meghan quali fossero i loro cartoni Disney preferiti. Entrambi hanno svelato di amare grandi classici del passato: il principe Harry "Il Re Leone", mentre la duchessa del Sussex ha detto di aver sempre adorato "La Sirenetta".Ma Harry non è l'unico reale a ...

Il cuore grande di Harry e Meghan : Meghan Markle per la prima volta ha partecipato al fianco del marito Harry a uno degli eventi più emozionanti dell’anno: i WellChild Awards, l’appuntamento in onore dei bambini britannici gravemente malati e di coloro che li assistono. Il principe, come ogni volta, ha dimostrato delicatezza ed empatia, rare qualità ereditate da mamma Diana, e anche l’ex attrice americana ha saputo relazionarsi con grande garbo. I due hanno ...

Meghan e Harry - gli abiti del matrimonio in mostra : Le nozze di Meghan e Harry hanno tenuto con il fiato sospeso il Regno Unito e non solo. In diretta in mondovisione, il 19 maggio scorso, abbiamo sognato a occhi aperti durante forse il più atteso degli eventi dell’anno. Tanta attesa e grande curiosità nei mesi precedenti al fatidico «sì», in parte placate dalle informazioni trapelate circa l’organizzazione, gli invitati, il viaggio di nozze e, chiaramente, gli abiti degli ...

Il romantico regalo di Harry per Meghan : Qual è il regalo più romantico del Principe Harry a Meghan Markle ? È impossibile saperlo con certezza, poiché gran parte dei dettagli della loro vita di coppia rimangono segreti. Ma oggi spunta una ...

Principe Harry e Meghan Markle : ecco come hanno chiamato il loro nuovo cucciolo di Labrador : Potrebbe essere stato ispirato da un viaggio The post Principe Harry e Meghan Markle: ecco come hanno chiamato il loro nuovo cucciolo di Labrador appeared first on News Mtv Italia.

Meghan MARKLE/ La moglie del Principe Harry battuta da Kate Middleton come influencer : MEGHAN MARKLE battuta da Kate Middleton come influencer di moda: lo stile della moglie del Principe William continua a dettare legge in tutti i campi.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:53:00 GMT)

Principe Harry e Meghan Markle : ecco come hanno chiamato il loro nuovo cucciolo di Labrador : Potrebbe essere stato ispirato da un viaggio The post Principe Harry e Meghan Markle: ecco come hanno chiamato il loro nuovo cucciolo di Labrador appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle - la famiglia si allarga : ecco il regalo di Harry per consolarla : La famiglia dei duchi di Sussex si allarga. In casa di Meghan Markle e del principe Henry, a circa quattro mesi dal matrimonio reale, c'è un nuovo arrivo. La coppia, infatti, ha scelto di...

Nuova gaffe per Meghan : svela in pubblico il nomignolo per il principe Harry : Il protocollo vuole che tra i reali non vi siano in pubblico smancerie o segni di intimità, ma ancora una volta Meghan...

"Riesci a vedere - amore mio...?" L'imbarazzo di Harry con Meghan : Meghan ed Harry si godono ancora questa lunghissima "luna di miele" che accompagna questi primi mesi da sposini. Nella coppia a quanto pare non si è ancora spento il fuoco della passione e i due sposini si scambiano ancora messaggi pieni di amore e affetto anche in pubblico.L'ultimo episodio si è registrato durante la posa per una foto di gruppo con il cast del musical Hamilton a Londra. Di fatto la Duchessa del Sussex proprio un istante prima ...

Meghan Markle si è lasciata sfuggire il nomignolo con cui chiama il principe Harry nell’intimità : E ha reagito in modo adorabile The post Meghan Markle si è lasciata sfuggire il nomignolo con cui chiama il principe Harry nell’intimità appeared first on News Mtv Italia.

Meghan MARKLE/ Video - il nomignolo di Harry rivelato in pubblico - imbarazzo per la Duchessa e... : Sappiamo bene che MEGHAN MARKLE e la Regina Elisabetta – per quanto possibile – hanno già instaurato un ottimo feeling in questi mesi; ecco cosa ne pensano l'una dell'altra.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:40:00 GMT)

Il dolce imbarazzo di Meghan - che chiama Harry «amore mio» in pubblico : «Can you see, my love?», «Riesci a vedere, amore mio?». Chissà quante volte un’innamorata l’ha detto all’amato o una moglie al marito. Normale per tanti, eccezionale per una coppia della Royal family. È stata Meghan a dirlo a Harry sul palco del Victoria Palace Theatre di Londra, per lo spettacolo di beneficenza del musical Hamilton. Facendo la foto finale con tutto il cast l’ex attrice americana si è messa davanti al marito e gli ha ...

Meghan si lascia scappare un nomignolo rivolto al principe Harry : imbarazzo (e ilarità) davanti al pubblico : Meghan e Harry stavano posando per una foto di gruppo con il cast del musical Hamilton, a Londra, quando lei si è lasciata scappare uno dei nomignoli con cui si rivolge al marito: “Riesci a vedere, amore mio?”. Secondo il giornale Hello!, un altro soprannome con cui la duchessa di Sussex si rivolge a Harry è “Haz”. L'articolo Meghan si lascia scappare un nomignolo rivolto al principe Harry: imbarazzo (e ilarità) davanti ...