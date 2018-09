“Meghan!” Ahia E adesso? Il bellissimo gesto rovinato da un ‘particolare’ Il cuore

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Meghan è appena tornata dal Canada dove, per qualche giorno, ha fatto visita alla sua migliore amica e personal stylist, Jessica Mulroney. Si è chiusa nella sua villa ed è uscita solo una sera per una cena con vecchi amici in un ristorante di Toronto. Secondo i beninformati non ha incontrato né il papà né i familiari che nelle ultime settimane le sono andate addosso. Al suo ritorno in Gran Bretagna ha partecipato con Harry allo spettacolo teatrale ‘Hamilton’, al Victoria Palace di Londra: uno spettacolo benefico a supporto di un’associazione che si occupa di salute mentale e delle condizioni di vita dei bambini affetti da Hiv in Africa. Meghan si è presentata con un robe-manteau sopra le ginocchia, mostrando le gambe: un’infrazione al rigido protocollo reale che non è passata inosservata. Ma non è finita qui. Meghan, per la prima volta, ha accompagnato il marito ...