Mazda MX-5 2019 | più sportiva che mai

Mazda MX-5 2019 - per continuare ad essere la spider più amata [ + Galleria] : Mazda lancia la nuova versione 2019 della sua auto più famosa, la Mazda-MX-5 ( o Miata in alcuni Mercati Asiatici). Un’icona del nostro tempo. Un’auto che ha saputo coniugare le esigenze di un’utenza attenta e che si è evoluta. Così è Lei, un’auto ancora più moderna e sicura, aggiornata, per viaggiare a cielo aperto, o con la raffinata RF, supportati da tutto ciò che il tempo è diventata necessità e virtù, per una ...