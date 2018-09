superguidatv

: Mattino Cinque 2018 - 2019, quando inizia, conduttori e novità #mattino5 #mattinocinque #panicucci #vecchi… - SuperGuidaTV : Mattino Cinque 2018 - 2019, quando inizia, conduttori e novità #mattino5 #mattinocinque #panicucci #vecchi… - tennavntwho : Eccomi ????? vado alle cinque del mattino ahah - elamadonnna : quindi sono le cinque e mezza del mattino e sto avendo un breakdown perché amo proprio tanto tanto i johnten ok lo… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Al via la nuova stagione di5, il rotocalco televisivo di successo trasmesso su Canale 5: scopriamo cast e data di messa in onda Tutto pronto per il ritorno in tv di, il contenitore di successo di Canale 5 giunto alla sua dodicesima edizione. Scopriamo le anticipazioni, la data di partenza e idell’edizionedi5.Al via da lunedì 10 settembrealle ore 08:45 la nuovissima edizione di “5”, il rotocalco televisivo di informazione ed attualità di Canale 5. Confermatissimi alla guida del programma di successo Federica Panicucci e Francesco Vecchi. L’edizionedel rotocalco riproporrà al pubblico la collaudata formula fatta di informazione, politica, cronaca nera, economia, gossip ed intrattenimento. Come sempre in studio, a discutere dei temi più caldi della ...