MARIO PIO ZARRILLO | TROVATO MORTO 22ENNE SCOMPARSO Ultime notizie Marcianise | sindaco

Caserta - MARIOpio Zarrillo : morto 22enne scomparso/ Ultime notizie Marcianise : "ho paura" - poi il suicidio : Caserta, Mariopio Zarrillo: morto 22enne, era scomparso lo scorso 31 agosto. Il giovane si è suicidato sparandosi un colpo di pistola. Giallo sul movente, indagini in corso.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:26:00 GMT)

MARIO PIO trovato morto - il 22enne era sparito da casa. «Ho paura» - il suo ultimo messaggio : E' stato ritrovato morto a Marcianise (Caserta) il 22enne Mario Pio Zarrillo, scomparso lo scorso venerdì 31 agosto. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto a poca distanza da Via...

Inter - ecco la lista Champions ufficiale : fuori Gagliardini - Dalbert e Joao MARIO : Inter, lista Champions- I nerazzurri per essere in regola con le norme dell’Uefa ha dovuto sacrificare tre giocatori (costosi) della prima squadra dalla lista Champions. Gli esclusi sono Gagliardini, Dalbert e Joao Mario, come già CalcioWeb aveva anticipato questa mattina. ecco L’ELENCO COMPLETO: Samir Handanovic, Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Matias Vecino, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Andrea Ranocchia, ...

Lazio - morto MARIO Facco : difensore della squadra campione d'Italia nel 1974 : Lasciato il campo, Facco ha vestito i panni dell'opinionista a Rai Sport e nelle emittenti locali. Da anni viveva a Fregene, sul litorale laziale, dove oggi si è spento dopo una lunga malattia. 'La S.

Napoli - MARIO Rui : "Sarà un campionato equilibrato. Ancelotti? Stupito dalla sua umiltà" : Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il terzino portoghese ha elogiato il neo allenatore azzurro, nonché ex bandiera del Milan: ''Attenzione alla qualità dei rossoneri''