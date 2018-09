Mare e lusso senza freni | Rolls-Royce sfreccia sull’acqua FOTO

Flavio Briatore : “Il turismo delle ciabatte fa male all’Italia. Non capiamo che il lusso fa bene a tutti e ci culliamo sul nostro bel Mare” : L’estate sta finendo ed è tempo di bilanci: la stagione appena conclusa ha fatto registrare un segno meno in molte località turistiche italiane, dalla Versilia al Salento, fino alla Riviera Romagnola. Le ragioni di questa crisi? Per Flavio Briatore sono evidenti: “Troppi vincoli, scarsa qualità e prezzi alti“. In un’intervista a Libero, il manager e imprenditore spiega qual è, secondo lui, la ricetta per ripartire. ...