Marco Travaglio rivela per chi ha votato alle ultime elezioni

Marco Travaglio sul Fatto : 'Vi racconto come si immagina il paradiso Salvini' : Già, perchè ognuno ha bisogno di nemici in politica , o nel giornalismo, in diversi casi, per avere successo.

Marco Travaglio / Foto - vacanza al bacio a Formentera insieme all'attrice Giorgia Solari : MARCO TRAVAGLIO è stato pizzicato a Formentera insieme all'attrice Giorgia Solari. Negli scatti del settimanale Chi, la coppia si bacia appassionatamente davanti ad alcuni amici...(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:14:00 GMT)

Marco Travaglio - baci bollenti con la sexy attrice. Proprio ‘lei’ (e il gossip impazza) : A poco più di un anno di distanza dalla conclusione del tour “Perché no. Tutte le bugie del Referendum” che li ha visti protagonisti insieme nei teatri italiani per spiegare le ragioni del No al referendum sulla riforma costituzionale, Marco Travaglio e l’attrice Giorgia Solari sono stati beccati insieme. Le foto non mentono. Il giornalista è stato paparazzato dal settimanale ”Chi” alle Baleari mentre coccola ...

Marco Travaglio sull'inchiesta contro Salvini : "Ha fatto di tutto per farsi indagare. Rischia di guadagnare l'aureola del martire" : "Chi s'illude di lucrare vantaggi politici cavalcando l'indagine su Salvini resterà presto deluso". Parola di Marco Travaglio, direttore de Il fatto Quotidiano, che oggi dedica il suo editoriale all'inchiesta per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale ai danni del ministro dell'Interno, per i fatti della nave Diciotti.L'iscrizione del vicepremier [...] dimostra che in Italia esiste ancora una magistratura indipendente ...

Marco Travaglio - la badilata contro Matteo Salvini indagato : 'Perché il pm fa bene' : Puntuale come il Natale e il rientro dalle ferie estive arriva l'esultanza di Marco Travaglio per l'indagine a carico di un politico di centrodestra, nel caso in questione quella contro il ministro ...

Repubblica contro Marco Travaglio/ Carlo Bonini all'attacco : la replica del direttore de Il Fatto Quotidiano : Repubblica contro Marco Travaglio, Carlo Bonini all'attacco sul ribattezzato 'metodo' del giornalista: ecco la replica del direttore de Il Fatto Quotidiano(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:55:00 GMT)

Marco Travaglio - ossessione inguaribile per Silvio Berlusconi e Matteo Renzi : come titola Il Fatto Quotidiano : Sparare su Matteo Renzi , oggi, è come sparare sulla croce rossa, come da proverbio. Caduto in sostanziale disgrazia politica, inviso agli italiani e al suo stesso partito, senza poltrone né potere, la sua stella pare definitivamente tramontata. Eppure, anche in questo momento, Marco Travaglio continua ad esserne ...

Marco Travaglio CONDANNATO : DIFFAMÒ GIORNALISTA TG1/ Accusò Grazia Graziadei di dare cifre “a casaccio” : CONDANNATO MARCO TRAVAGLIO, DIFFAMÒ GIORNALISTA TG1. Il direttore de Il Fatto Quotidiano contestò un servizio della Graziadei sulle intercettazioni telefoniche(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:24:00 GMT)

Diffamò giornalista del Tg1 - condannato Marco Travaglio : Diffamò giornalista del Tg1, condannato Marco Travaglio Diffamò giornalista del Tg1, condannato Marco Travaglio Continua a leggere L'articolo Diffamò giornalista del Tg1, condannato Marco Travaglio proviene da NewsGo.

Sul Fatto in edicola giovedì 19 luglio il premier Conte intervistato da Marco Travaglio : “Il mio modello? Aldo Moro” : Sul Fatto Quotidiano in edicola domani 19 luglio il direttore Marco Travaglio intervista il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Due pagine di intervista esclusiva su ciò che è stato Fatto dal governo e ciò che si appresta a fare. Ecco una breve sintesi. “Ho incontrato Beppe Grillo soltanto una volta, in campagna elettorale, dopo la presentazione della squadra degli aspiranti ministri 5Stelle. Mi ha detto: ‘Ah, tu fra tutti sei quello ...

Il consiglio di Marco Travaglio al Governo : "Confermate Boeri - non vi circondate di yesman" : "I Governi intelligenti le voci critiche e autorevoli come quella di Boeri dovrebbero attirarle e incoraggiarle, non respingerle. Evitare accuratamente di circondarsi di yesman, e fra un signorsì e un signorno". Il consiglio di Marco Travaglio all'esecutivo è di tenersi stretto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, finito nella bufera governativa per la cosidetta "manina" che avrebbe introdotto nella relazione tecnica al decreto ...

Balle spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : i soldi pubblici ai giornali (che arrivano ancora) e il vero motivo dei naufragi : E’ vero che i giornali non prendono più soldi pubblici quindi non bisogna più intervenire contro i finanziamenti a pioggia alla stampa italiana? E’ vero che i naufragi che accadono a pochi chilometri dalla costa libica sono colpa della nuova politica del nuovo governo italiano? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 35esimo appuntamento di Balle spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. ...

Marco Travaglio - perché? : Il rischio, altrimenti, è di inquinare ulteriormente un dibattito pubblico già dirottato dalla politica e dal suo linguaggio osceno con mezze verità, supposizioni, sospetti, sparate di tesi senza ...