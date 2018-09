Marco Mazzocchi a Blogo | Tensioni con il direttore Romagnoli | per questo sono

blogo

(Di mercoledì 5 settembre 2018) "Inmomento la sfida dirigenziale mi affascina molto e non vivo il fatto di perdere la fama del video come un problema, anzi non me ne frega niente. Farò il viceseriamente senza pensare all’eventuale ritorno in televisione, che francamente non mi interessa proprio". Così parlava a giugno 2016ai microfoni di, pochi giorni dopo la sua nomina a vicedi Rai Sport. A poco più di due anni di distanza il giornalista torna in video e lo fa con B come sabato, il nuovo programma di Rai2 in onda ogni sabato a partire dal 15 settembre. A lui - che ne è anche autore - il compito di approfondire gli aspetti tecnici del campionato di Serie B di calcio ("serviva qualcuno che fosse più addentro al mondo dello sport"), mentre i conduttori veri e propri saranno Andrea Delogu e Gabriele Corsi....