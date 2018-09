Manovra | Tria a caccia di 10 mld Così risolve il rebus M5S-Lega

Salvini e Di Maio abbassano i toni - lo spread scende e Tria ha più margini per la Manovra : ROMA Come d'incanto i proclami Lega e M5S contro l'Europa e il patto di stabilità sembrano svanire, I toni usati nelle ultime ora dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono molto più ...

Di Maio : «La Manovra sarà coraggiosa. Sul tetto del 2% unità con Tria» : Il vicepremier Luigi Di Maio e il premier Conte hanno parlato lungamente al termine del vertice di maggioranza sui conti pubblici. Conte ha sottolineato che «nell'incontro di questa...

Manovra - governo : aiuteremo le famiglie mantenendo conti in ordine | Ok Confindustria : Di Maio: "Nella legge di Bilancio deve esserci il reddito di cittadinanza, il superamento della Fornero, gli aiuti alle imprese. Tutto questo è possibile se iniziamo a cambiare il paradigma, se mettiamo al centro i cittadini. Vedrete che sarà una legge di bilancio che rassicurerà i mercati e, soprattutto, le famiglie"

Manovra - governo : aiuteremo le famiglie mantenendo conti in ordine | Ok Confindustria : Di Maio: "Nella legge di Bilancio deve esserci il reddito di cittadinanza, il superamento della Fornero, gli aiuti alle imprese. Tutto questo è possibile se iniziamo a cambiare il paradigma, se mettiamo al centro i cittadini. Vedrete che sarà una legge di bilancio che rassicurerà i mercati e, soprattutto, le famiglie"

Manovra - Confindustria : 'Aperture di Salvini fanno ben sperare' : "Le dichiarazioni di apertura di Matteo Salvini fanno ben sperare al nostro mondo. Oggi mi ha cambiato l'agenda". L'ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, riferendosi alle ...

Di Maio : «La Manovra rassicurerà mercati e famiglie. Con Tria c'è unità» : Il vicepremier Luigi Di Maio e il premier Conte hanno parlato lungamente al termine del vertice di maggioranza sui conti pubblici. Conte ha sottolineato che «nell'incontro di questa...

Manovra : domani vertice con Conte - Tria - Giorgetti e vicepremier : Un vertice di governo sulla Manovra economica si terrà domani mattina a palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende, intorno al tavolo siederanno il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Manovra : Salvini - con Tria ho parlato di revisione del patto di stabilità : 'La revisione del patto di stabilità? È una delle cose di cui ho parlato con il ministro Tria'. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'interno, conversando con alcuni amministratori locali del ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza dal 2019"/ Manovra - ultime notizie : pressing M5s su Salvini e Tria : Manovra Economia, Di Maio: 'reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri'. ultime notizie, 'non daremo soldi per stare sul divano'.

Di Maio : “Reddito di cittadinanza dal 2019”/ Manovra - ultime notizie : pressing M5s su Salvini e Tria : Manovra Economia, Di Maio: "reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri". ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:01:00 GMT)

Tria chiama i due vicepremier : prudenti su Europa e Manovra : In ordine sparso. Sulla politica estera, sui migranti, sulla manovra di bilancio, persino sulle infrastrutture. Il vicepremier Matteo Salvini stringe intese con il gruppo di Visegrad, affossa la riforma del trattato di ...

Tria frena Di Maio : “tetto 3% criticato ma non lo superiamo”/ Mef ‘gela’ su Reddito di cittadinanza e Manovra : Luigi Di Maio a tutto campo: "Reddito di cittadinanza a tutti nel 2019, come la flat tax". Vicepremier M5s sfida l'Ue, "pronti a violare tetto 3% deficit": ma Tria frena tutto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Verso la Manovra - tra la minaccia dello spread e la speranza in Tria : E il ruolo più importante lo giocherà certamente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sempre più visto come argine italiano alla speculazione e garante dei conti pubblici. Certo, non sarà ...

Manovra - Tria presenta l’antipasto di flat tax : “Estensione di quella al 15% per le partite Iva. E avvieremo la pace fiscale” : flat tax e reddito di cittadinanza partiranno già nel 2019, perché “per rassicurare investitori e famiglie non bisogna rinviare le riforme strutturali, ma dare certezze sulle prospettive, e dimostrare che il Paese è in grado di crescere“. Intenzioni già note del governo e avallate dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista al Sole 24 Ore: “Sono stato io a rassicurare i colleghi sul fatto che ...