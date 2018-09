Manovra | Salvini | ' Il reddito di cittadinanza ci sarà'

Salvini : «Il reddito di cittadinanza sarà nella Manovra » - Dove trovare le risorse? : «Ieri abbiamo parlato delle priorità della Lega, il reddito di cittadinanza è una battaglia degli amici del M5S che ci stanno lavorando, non entro nei campi altrui»

Manovra - Salvini - flat tax e quota 100 - ma non sforeremo parametri : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini assicura, in un'intervista al Sole 24 Ore che il governo rispetterà i parametri imposti da Bruxelles: 'La nostra sarà una Manovra seria - dice - ...

Manovra - Salvini spalma il programma su 5 anni. E si «scorda» il reddito di cittadinanza : ... Giuseppe Conte, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in vista dell'aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, atteso il 27 settembre. Nel frattempo i tecnici dei due partiti di ...

Manovra - Salvini : "Sarà efficace come nostre politiche su sicurezza e immigrazione" : Flat tax e smantellamento della legge Fornero. Matteo Salvini ribadisce i suoi due obiettivi economici al termine del vertice della Lega in vista della prossima legge di Bilancio. "Abbiamo discusso su ...

Salvini - modalità rassicurante : Manovra che rispetterà i vincoli. Borsa su - spread giù. Ma il m5s : Comunque ci sarà il reddito : Il vicepremier leghista cita i vari punti cari al Carroccio, dalla Flax Tax all'abolizione della Fornero. Ma non il reddito di cittadinanza, su cui è il M5s a rassicurare -

Manovra - duello Salvini-Di Maio tra flat tax e reddito di cittadinanza : In mezzo a questa eterna sfida tra alleati di governo, si trova il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiamato a fare la sintesi nelle prossime settimane e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Manovra - SALVINI E DI MAIO : SFIDA SU PRIORITÀ/ Da abolizione Fornero e flat tax al reddito di cittadinanza : SALVINI "Stop alla Fornero , flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:56:00 GMT)

Manovra - Salvini : al lavoro su abolizione Fornero e per flat tax nel corso della legislatura : È durata tre ora riunione degli esperti economici della Lega oggi al Viminale. Tra i presenti, oltre il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini , anche il viceministro al Tesoro Massimo Garavaglia, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri, il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il presidente della commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai...

Manovra - Salvini lavora su abolizione Fornero e flat tax/ Viminale - vertice Lega "Nell'arco della legislatura" : Salvini "Stop alla Fornero , flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:29:00 GMT)

Manovra - Salvini : 'Smantellamento Fornero - flat tax e via accise più vecchie' : 'Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura ...