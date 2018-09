Manovra | governo | aiuteremo le famiglie mantenendo conti in ordine | Ok Confindustria

Pensioni e reddito di cittadinanza : vertice del Governo sulla Manovra : A Palazzo Chigi, nelle stanze del Governo, è in corso il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio (presenti anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, quello dell’Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Europei, Paolo Savona). Da definire ci sono i punti centrali da inserire nella prossima Legge di bilancio, quella che svelerà le carte di questo Governo lega stellato del ...

Lo spread? Un Robin Hood alla rovescia - pagano l’aumento i ceti più deboli Il governo : Manovra rispetterà le regole : Il rialzo del differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi trasferisce ricchezza agli investitori esteri e agli italiani con maggiori risparmi che investono in titoli pubblici

Manovra : Tajani - nel governo confusione : "Lo stesso vale per la politica industriale, visto che non si decide su nulla, sull'Ilva, sulle imprese", ha aggiunto. "Ovviamente - ha sottolineato - non si possono fare la flat tax e il reddito di ...

Manovra - caccia a 10-12 miliardi : l'obiettivo minimo per il governo : I PROVVEDIMENTI ROMA Il lavoro sulla sessione di bilancio entra nel vivo questa settimana con il rientro di Giovanni Tria dalla Cina. In autunno il ruolo del ministro dell'Economia non è mai facile, ma stavolta il titolare di Via Venti Settembre ha un compito se possibile ancora più delicato: come ha spiegato lui stesso si tratta di trasformare le esternazioni un po' ...

Governo e Manovra : cabina di regia e anticipo del def : L'intento è quello di evitare divisioni all'interno della maggioranza sui contenuti dei provvedimenti. Palazzo Chigi vuole stringere i tempi per spedire il documento di programmazione economica a ...

Manovra - trattativa in salita con l'Ue. Il governo punta sulle "opere sicure" : L'esecutivo porterà in Europa un piano per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Obiettivo: ottenere più flessibilità dall'Ue

Manovra - vertice di governo : "avanti su calo debito" : Grandi manovre in vista della Legge di bilancio del governo Conte. Palazzo Chigi informa oggi con una nota del colloquio telefonico avuto ieri su Def e legge di bilancio 2019 tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vice premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria.Dall’esame condiviso del quadro macro-economico attuale sono stati definiti obiettivi e dettagli del quadro ...

Rating e Manovra - il settembre 'cruciale' del governo Conte : La finanziaria, l’arrivo delle stime delle grandi agenzie internazionali di Rating, gli strascichi potenzialmente pericolosissimi ella crisi della lira turca: un settembre che si prevede carico di difficoltà per il lavoro del governo. Lo stesso Giuseppe Conte, in un video affidato a Facebook per salutare gli italiani in vacanza, lo riconosce: si tratta di sfide “cruciali”. “Con i migranti un ...