Manovra economica | Di Maio | Rassicurerà i mercati e le famiglie

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Dopo le dichiarazioni rilasciate oggi da Matteo Salvini, anche l'altro vicepremier Luigi Diè voluto intervenire pubblicamente sull'attesadel governo Lega-M5S, oggetto del vertice che si è svolto poco fa a Palazzo Chigi insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier. Di, richiamando proprio le parole di Matteo Salvini che oggi puntava a tranquillizzare i cittadini che stanno iniziando a chiedere conto delle promesse fatte in campagna elettorale, si dice molto positivo:La prossimamanterrà i conti in ordine, ma sarà coraggiosa:, ma anche leche hanno bisogno, i cui figli non trovano lavoro.Se fino a pochi giorni fa il governo di Conte era deciso a sfidare l'Unione Europea dopo il braccio di ferro sulla questione dei migranti della Diciotti, ora i due vicepremier sono concordi nel voler ...