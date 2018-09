: Manovra, #Salvini: 'Il reddito di cittadinanza ci sarà' - SkyTG24 : Manovra, #Salvini: 'Il reddito di cittadinanza ci sarà' - repubblica : Manovra, Di Maio: 'Non pugnaliamo i cittadini per rassicurare le agenzie di rating' [news aggiornata alle 13:35] - fattoquotidiano : Di Maio: “Attacco speculativo? Per motivi politici. Su dati economici siamo tranquilli, con la manovra via alle rif… -

"Abbiamo iniziato a decidere come spendere le tasse dei cittadini e come ridurle", "sarà una legge di bilancio cheinma coraggiosa. Migliorare la vita degli italiani significa aiutare le imprese, ma anche inserire il reddito di cittadinanza per aiutare imprese e cittadini eliminando una parte di povertà in Italia". Così il ministro e vice premier Luigi Dial termine del Cdm sulla. "Stiamo facendo un lavoro di squadra", "il governo vuole durare a lungo e fare ripartire la crescita", ha aggiunto.(Di mercoledì 5 settembre 2018)