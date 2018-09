Maltempo | Lombardia | danni per 37 mln | Regione chiede stato di emergenza 2

Maltempo : Lombardia - danni per 37 mln - Regione chiede stato di emergenza : Milano, 5 set. (AdnKronos) - Ammonta a 37 milioni di euro il risarcimento richiesto al governo per i danni da Maltempo dei mesi scorsi. La provincia più colpita è stata Mantova con oltre 16 milioni di euro di danni rilevati, seguita da Bergamo (oltre 6 milioni), Brescia (oltre 5 milioni), Sondrio (o

Maltempo Lombardia : danni per 37 milioni - chiesto lo stato di emergenza : In riferimento ai danni che hanno colpito il proprio territorio durante il periodo maggio-agosto 2018, Regione Lombardia ha richiesto al capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, di decretare lo stato d’emergenza: il risarcimento richiesto al Governo ammonta a 37 milioni di euro. La provincia più colpita è stata Mantova con oltre 16 milioni di euro di danni, seguita da Bergamo (oltre 6 milioni), Brescia (oltre 5 milioni), ...

Meteo : in Lombardia permane Maltempo - miglioramento da lunedì : Milano, 1 set. (AdnKronos) - Weekend di maltempo in Lombardia a causa di un vortice di bassa pressione che interessa tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore, tuttavia, andrà ad isolarsi sul Centro-Nord Italia, determinando generali condizioni di variabilità. Secondo il bollettino Meteo dif

Maltempo Lombardia - diluvio a Lodi : disagi e problemi - annullata la presenza di Minniti : A causa del diluvio di due ore che si e’ abbattuto sulla citta’ salta, questa sera, l’intervento alla festa dell’Unita’ 2018 di Lodi dell’onorevole Marco Minniti, ex ministro dell’Interno. Annullato anche l’incontro con Lorenzo Guerini, presidente del Copasir. Gli organizzatori, intendendo scherzare, hanno anche specificato sulla pagina facebook denominata “Festa de l’Unita’ del ...

Maltempo Lombardia : grandine e neve in provincia di Sondrio : Ondata di Maltempo ieri in provincia di Sondrio: si sono registrati grandine, neve, calo delle temperature e danni all’agricoltura, in particolare ai vigneti e agli alberi di melo. In gran parte del territorio si è registrato un crollo delle temperature tra i 12 e i 15°C. L'articolo Maltempo Lombardia: grandine e neve in provincia di Sondrio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : chiusa per massi e poi riaperta la ciclabile del Garda : A causa delle forti piogge si è verificata ieri una caduta di massi dalla parete rocciosa, che ha provocato la chiusura di una parte della ciclabile sospesa di Limone del Garda, inaugurata lo scorso 14 luglio: il tratto è stato riaperto oggi. La struttura è stata riaperta al pubblico dopo il controllo di una squadra di geologi. L'articolo Maltempo Lombardia: chiusa per massi e poi riaperta la ciclabile del Garda sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Lombardia : liberata la via Emilia nel Lodigiano - ripulita da alberi : liberata la SS9 via Emilia nel Lodigiano: gli alberi caduti all’altezza della frazione Zorlesco di Casalpusterlengo e i veicoli coinvolti sono stati rimossi grazie al lavoro dei vigili del fuoco di Lodi e di Casalpusterlengo. Anas si prepara alla riapertura al traffico. L'articolo Maltempo Lombardia: liberata la via Emilia nel Lodigiano, ripulita da alberi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : crollo di alberi nel Lodigiano - chiusa via Emilia : A causa della caduta di alcuni alberi per forti raffiche di vento accompagnate da intense precipitazioni, nel pomeriggio, la SS9 via Emilia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 281, nel territorio di Casalpusterlengo (Lodi) nei pressi della frazione Zorlesco. Il traffico è deviato sulla viabilità locale e i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la carreggiata. L'articolo Maltempo Lombardia: crollo ...

Maltempo in arrivo su Lombardia e Piemonte : attesi rovesci e temporali - : rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e copiose raffiche di vento potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche nelle regioni del Nord-Ovest. LE PREVISIONI

Maltempo Lombardia : allagamenti e piante cadute nel Lecchese : Vigili del fuoco al lavoro dalla notte a Lecco e in Valsassina per allagamenti, tombini saltati e rimozione di rami e piante sulle strade a causa del Maltempo: una decina le richieste di intervento giunte al comando. I pompieri sono intervenuti per allagamenti sulla SS36 dir, tra Lecco e la Valsassina. Interventi anche in garage allagati. L'articolo Maltempo Lombardia: allagamenti e piante cadute nel Lecchese sembra essere il primo su Meteo Web.