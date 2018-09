Maltempo | Confagricoltura Sicilia | danni alle produzioni agricole per l’anomalo andamento

meteoweb.eu

: RT @Confagricoltura: Maltempo: 'Estate a due facce che ha messo in crisi l'agricoltura. Ancora danni nel primo week end settembrino' https:… - ferra59 : RT @Confagricoltura: Maltempo: 'Estate a due facce che ha messo in crisi l'agricoltura. Ancora danni nel primo week end settembrino' https:… - ferra59 : RT @Confagricoltura: Il maltempo mette in crisi l’agricoltura anche in Puglia: Confagricoltura verifica i danni - Confagricoltura : Il maltempo mette in crisi l’agricoltura anche in Puglia: Confagricoltura verifica i danni -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) “Da una verifica con tutte le nostre sedi provinciali dellaemerge un quadro abbastanza allarmante per quel che concerne iprovocati dalclimatico di tutto il periodo estivo”. Così scrive il presidente dellana, Ettore Pottino, all’Assessore Regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, ed al Dirigente Generale, Carmelo Frittitta, a proposito della situazione che si sta vivendo nelle campagnene. “Il mix caldo/umidità/precipitazioni – precisa nella nota Pottino – sta interessando in particolare la quasi totalità delle coltivazioni tipichene. Oltre al danno per la perdita di prodotto c’è da rilevare il contestuale aumento dei costi di produzione ed in particolare per la difesa fitosanitaria”. Oltre ad una cascola generalizzata per tutte learboree ed in pieno campo a seguito delle ...