Malaysia | rapporto saffico in auto | due donne frustate in pubblico e multate

(Di mercoledì 5 settembre 2018) L’amore e la passione incontrollabile hanno avuto il sopravvento su timori e divieti. Un momento intimo inè costato caro a duemussulmane. La Corte Islamica dellaha condannato severamente quelVIDEO contrario alle legge. Il fatto si è consumato nel sultanato del Terengganu, una delle aree più conservatrici della nazione asiatica. La vicenda risale al mese di aprile ma la sentenza del tribunale della sharia è arrivata nei giorni scorsi. Le due giovani, rispettivamente di 22 e 32 anni, sono state bastonate inperché ‘colpevoli’ di volersi bene e per aver scambiato tenere effusioni come qualsiasi coppia. Nello specifico le due giovani hanno subito seicon un bastone di rattan. La punizione, che viene applicata raramente in Paese, è avvenuta davanti ad un centinaio di persone perché doveva essere da esempio. Nei confronti ...