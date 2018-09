' Mai fatto sesso con Jimmy' | Asia Argento sospende anche i pagamenti Cosa ha svelato

Asia Argento : «Mai fatto sesso con Jimmy» e dice stop ai pagamenti : Un nuovo avvocato, una presa di posizione netta e decisa per tentare di ribaltare lo scandalo che l'ha travolta e che ha già prodotto danni difficilmente cancellabili. Asia Argento replica a Jimmy ...

Versiliana 2018 - da Di Maio a Giorgetti passando per Zingaretti. Rivedi tutti i dibattiti della festa del Fatto : Si è conclusa domenica sera la festa annuale della Società Editoriale Il Fatto che si è svolta nella tradizionale location del Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta). Quattro giorni di musica, incontri e spettacoli che hanno impegnato i giornalisti del Fatto assieme a oltre trenta ospiti. Giovedì sera ad aprire le danze un ospite d’eccezione: Carlo Verdone intervistato da Marco Travaglio e Alessandro Ferrucci. Il direttore de ...

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

"Ilaria Cucchi ha fatto i soldi sulla morte del fratello". Il poliziotto-hater Mauro Maistro rischia il posto : Nel mirino di Mauro Maistro ci sono finiti in molti: morti, migranti, ragazzine stuprate, istituzioni. E ora, il poliziotto in servizio al commissariato di Adria, rischia il lavoro per i suoi post offensivi pubblicati su Facebook. "sulla pelle dei poveri diavoli che hanno avuto la sfiga di incrociarti loro malgrado", scrive pubblicando un articolo sul film "sulla mia pelle", dedicato agli ultimi giorni di Stefano Cucchi. "Ci fanno i soldi ...

Sempre sciolti. Ci avete fatto caso? Ecco perché Kate Middleton non raccoglie Mai i capelli : Ormai non c’è giorno che non si parli di Meghan Markle e Kate Middleton. Le due cognate – duchesse, rispettivamente di Sussex e di Cambridge, dominano le cronache rosa tra ‘sfide’ di look e segreti beauty spifferati da più fronti. Ogni loro apparizione a eventi pubblici viene irrimediabilmente passata allo scanner dai media, ogni loro ‘mossa’ studiata nei dettagli e, diciamolo pure ad alta voce, ogni ...

Cicciolina - vitalizio pignorato : che fine ha fatto oggi : «Di Maio mi ha fatta diventare il simbolo dello spreco» : Prendeva circa 3000 mila euro al mese ma il taglio dei vitalizi ha colpito anche Ilona Staller che si è dovuta 'accontentare' di 1700 euro. Come se non bastasse, è sopraggiunto il pignoramento dello ...

Fondi Ue - Boccia (Pd) : “Oettinger? Ha fatto bene Di Maio - non possiamo non stare con lui” : “Oettinger? È stato fin troppo buono Di Maio a definirlo ipocrita”. Lo ha detto il deputato Pd Francesco Boccia, intervistato da un tv locale pugliese. Il parlamentare dem stava commentando lo scontro a distanza tra il commissario europeo al bilancio e il leader dei 5 stelle, nato dopo la minaccia di quest’ultimo di non pagare più il contributo di 20 miliardi all’Ue. “Tra Di Maio e Oettinger non possiamo non stare ...

Oliviero Toscani fotografa Luigi Di Maio per Forbes Italia : “Simpatico - ma è un pivello. Si è fatto fregare da Salvini” : Il fotografo Oliviero Toscani racconta dell'incontro che ha avuto con il vicepremier Luigi Di Maio: "Era il 24 luglio, un sabato. Ci siamo visti al Ministero. Ci siamo dati del tu. C'era un quadro di Depero in ufficio e non sapeva neanche chi fosse. Parla bene, è molto più fresco di quelli tristi che c'erano prima. Ovvio che Calenda è più preparato. Di Maio è un pivello".Continua a leggere

Toscani : "Di Maio? Simpatico pivello : è il primo napoletano che si è fatto fregare da un milanese" : Luigi Di Maio sorridente in primo piano sulla copertina di Forbes Italia: ecco il ritratto che il famoso fotografo Oliviero Toscani ha regalato al vicepremier pentastellato. La cover e la notizia hanno riempito i giornali nostrani, ma ora a dire la sua è proprio il fotografo dalle pagine del Corriere della Sera, parlando anche delle polemiche che stanno coinvolgendo la famiglia Benetton (per cui Toscani ha lavorato e lavora da tempo) in ...

Minniti : 'Salvini leninista - Di Maio ha fatto solo politica : Governo è nuovo Pentapartito' : Nella puntata di questo martedì 28 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuto Marco Minniti, ex Ministro dell'Interno e attuale parlamentare del Partito Democratico, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti politici attuali. Vediamo cosa ha detto. Minniti: 'Nel 2017 ho capito di dover cancellare la parola emergenza dall'immigrazione' Marco Minniti ha esordito dicendo: Quando ero ministro e c'erano casi quelli degli ...

Di Maio ha fatto un po’ di promesse al Fatto : Le autostrade saranno nazionalizzate, e il reddito di cittadinanza arriverà molto presto The post Di Maio ha Fatto un po’ di promesse al Fatto appeared first on Il Post.

Salvini indagato per caso Diciotti : “ho fatto solo il mio lavoro”/ “No all’immunità” - e Di Maio lo difende : Salvini indagato per caso Diciotti, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Di Maio e Giorgetti in Versiliana per la IX Festa del Fatto Quotidiano : Incontri di giorno e spettacoli la sera, a partire da giovedì 30 agosto con Carlo Verdone che racconterà i suoi personaggi. Venerdì' sera il concerto evento di Max Gazzè, sabato SalviMaio , lo spettacolo di Andrea Scanzi, ...

Ilva - Di Maio : Mittal sempre in buona fede. Delitto perfetto fatto dallo Stato : Per il ministro dello Sviluppo, la gara è illegittima ma non si può annullare - "Mittal è sempre stata in buona fede. Il Delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e ...