Made in Italy | Ice e Alibaba lanciano l' hub virtuale helloITA

Mimoto a Torino - arriva lo scooter sharing elettrico Made in Italy : Roma, 4 set., askanews, - arriva a Torino Mimoto, una start-up giovane e dinamica, primo scooter sharing elettrico Made in Italy, che ha deciso di portare la sua filosofia di mobilità sostenibile nel ...

Vendemmia al via : l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino Made in Italy : Con l’inizio della Vendemmia l’Italia festeggia il record storico delle esportazioni di vino Made in Italy che fanno registrare un aumento del 4% rispetto allo scorso anno quando avevano raggiunto su base annuale circa 6 miliardi di euro, la prima voce dell’export agroalimentare nazionale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi ai primi cinque mesi del 2018 in occasione della presentazione delle previsioni ...

Albenga : ben 80 Fiat 500 al "Made in Italy sotto le torri" : Ben 80 auto Fiat 500 sono venute a partecipare al Raduno di Albenga, organizzato dal locale Presidente del Club Alessandro Vinotti. La bella giornata ha favorito la riuscitissima festa. Le vetture si ...

Un successo per l'evento - denominato "Made in Italy sotto le torri" : FOTO E VIDEO tratti da Facebook Un successo per l'evento, denominato 'Made in Italy sotto le torri' giunto alla sua quarta edizione. Il programma ha visto l'apertura delle iscrizioni presso 'La Bella ...

La ricetta per il turbo in Borsa? Meno banche e più Made in Italy : Lo storytelling – l’arte di trasformare informazioni e dati in strategie di comunicazione persuasiva - è una tecnica notoriamente vincente. Iliade e Odissea, ma ancor più vistosamente l’Eneide, oltre ad essere capolavori assoluti, sono i capostipiti della narrazione persuasiva a fili propagandistico-politici Segui su affaritaliani.it

Chi sono i jihadisti Made in Italy : L'estratto del saggio di Renzo Guolo, docente di Sociologia delle religioni all'Università di Padova, sulla radicalizzazione islamista nel nostro Paese. Dalle moschee alle carceri, passando per il web: un viaggio nei luoghi sociali e geografici nei quali i processi di radicalizzazione si sviluppano con più forza I soldi illegali dall'Italia ai terroristi islamici "

Andrea Illy a Cortina : ?Quattro proposte per far crescere il Made in Italy? - : Dal sogno del nonno fondatore , "fare il miglior caffè al mondo", alle sfide che attendono l'azienda in futuro: "I consumi crescono del 2% all'anno, entro il 2050 bisognerà produrre il doppio ma perderemo metà dei terreni coltivabili per il cambiamento ...

Robot - il Made in Italy cresce del 19% : un ritmo migliore di Germania - Giappone e Usa : Nel 2017 la crescita delle installazioni nazionali nel mondo è stata del 19% . Secondo Ifr - la Federazione Robotica internazionale - il tasso di crescita italiano è stato più alto di quello del paese del Sol levante, doppio rispetto a quello tedesco e il triplo rispetto a quello degli Stati Uniti. Ma a giocare un ruolo da padrona è la Cina: progresso del 58% e un terzo delle installazioni globali...

Chi sono i jihadisti Made in Italy : L'estratto del saggio di Renzo Guolo, docente di Sociologia delle religioni all'Università di Padova, sulla radicalizzazione islamista nel nostro Paese. Dalle moschee alle carceri, passando per il web: un viaggio nei luoghi sociali e geografici nei quali i processi di radicalizzazione si sviluppano con più forza I soldi illegali dall'Italia ai terroristi islamici "

Maison Andrè Laug - mezzo secolo di lusso e Made in Italy - Rotocalco n. 35 del 29 agosto 2018 : mezzo secolo di lusso, alta manifattura e unicità nel segno del più rigoroso Made in Italy: la Maison di alta moda Andre Laug, fondata a Roma dallo stilista francese ed oggi guidata da Laura della ...

Con Lamborghini il Made in Italy protagonista a Monterey Car Week : All'evento di inaugurazione hanno partecipato circa 450 persone di rilievo del mondo dell'economia, dell'impresa e dello spettacolo, e l'iniziativa ha visto il sostegno del Consolato Generale d'...

Matrimoni 'Made in Italy' conquistano il mondo : nel 2018 gli stranieri spenderanno 700 milioni : L'hotel a 5 stelle è stato inserito da The Leading Hotels of the World nella classifica delle migliori 40 strutture al mondo. 6, ABBAZIA DELLA CERVARA a San Girolamo al Monte di Portofino, in ...

Made in Italy : scatta obbligo etichetta pummarola : ... oltre 100 imprese di trasformazione e 10.000 addetti, che esporta 2 miliardi di euro di derivati del pomodoro in tutto il mondo. L'Italia è il principale produttore dell'Unione Europea dove le ...

Made in Italy : scatta l’obbligo di etichetta per la pummarola : scatta l’obbligo di indicare in etichetta l’origine per pelati, polpe, concentrato e degli altri derivati del pomodoro per smascherare l’inganno dei prodotti coltivati all’estero ed importati per essere spacciati come italiani. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’annunciare che è scaduto il termine di 120 giorni previsto per l’entrata in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 47 del 26 febbraio 2018, del decreto interministeriale ...