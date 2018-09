MACRON | DOPO I MINISTRI SI DIMETTE PURE IL PORTAVOCE Ultime notizie Francia | Roger-Petit

Matteo Salvini - dopo l'insulto di Repubblica sulla guerra in Libia : 'Avete voglia di ridere - lo fa solo MACRON' : Mentre la Libia è sull'orlo di una guerra civile, a Repubblica non hanno altro a cui pensare se non attaccare Matteo Salvini con una vignetta sul conflitto libico e il ministro dell'Interno. Il leader ...

MACRON - vertice con Lavrov dopo affaire Benalla/ Scandalo si allarga e investe anche la Nazionale ai Mondiali : Macron, lo Scandalo Benalla inguaia il Presidente: Francia, rinviata la riforma costituzionale. Parlamento paralizzato, commissioni "scaricano" responsabilità sull'Eliseo(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:54:00 GMT)

Guai per MACRON DOPO il caso Benalla - mozione di sfiducia contro Governo : I deputati dei Républicains presenteranno una mozione di sfiducia contro il Governo francese dopo lo scandalo legato ad Alexandre Benalla, il bodyguard e collaboratore di Emmanuel Macron indagato per aver picchiato due manifestanti a Parigi lo scorso primo maggio. Ad annunciarlo è il capogruppo dell'opposizione repubblicana all'Assemblea nazionale Christian Jacob, secondo il quale "l'esecutivo ha fallito".I gruppi d'opposizione ...

Scontri a Parigi dopo la festaI mondiali non salvano MACRON : Vincere un mondiale non basta a Macron per diventare imperatore di Francia. E non basta per far dimenticare ai francesi la contestazione in atto da tempo contro un presidente considerato da molti "arrogante" ed esponente solo del ceto ricco Segui su affaritaliani.it

Scontri a Parigi dopo la festaI mondiali non salvano MACRON Non si placa la guerriglia interna : Vincere un mondiale non basta a Macron per diventare imperatore di Francia. E non basta per far dimenticare ai francesi la contestazione in atto da tempo contro un presidente considerato da molti "arrogante" ed esponente solo del ceto ricco Segui su affaritaliani.it

Tra esultanze e abbracci alla Presidente croata : MACRON scatenato allo stadio Luzhniki dopo la vittoria della Francia : Kolinda Grabar-Kitarovic ed Emmanuel Macron nella tribuna dello stadio Luzhniki di Mosca si abbracciano a fine partita, il Presidente francese esulta per la vittoria della sua Nazionale Il Presidente francese Emmanuel Macron esulta ai gol della Francia durante la finale dei Mondiali di Russia 2018. La Nazionale francese ha vinto la coppa del mondo e il suo primo ministro non si trattiene. Il fair play sugli spalti è poi davvero speciale, ...

La Francia supera il Belgio con Umtiti e torna in finale dopo dodici anni di attesa In tribuna MACRON e Jagger : I transalpini alla terza finale della loro storia. Grandissima prova di Mbappé che mostra tocchi da fuoriclasse.

FINE DEL PD/ Dopo la finanza - sarà MACRON ad affossare Renzi & compagni : Il Pd è sempre più moribondo, con Renzi che giura di tornare e di farla pagare a tutti. La vera causa della crisi è macroscopica, eppure continua a sfuggire a tutti. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:01:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: è Savona il premier occulto dell'ItaliaRETROSCENA/ Accordo Renzi-Berlusconi all'amatriciana: 4 nuovi partiti, di A. Fanna

Perché MACRON è attapirato sulla riforma dell'Eurozona dopo il Consiglio Ue : Tutto rinviato a dicembre, nessuna decisione ieri all'Eurosummit sulla riforma della governance economica dell'Ue, compreso bilancio comune , dossier cui teneva Macron, e ministro unitario delle ...

Giorgia Meloni - dopo il Consiglio europeo massacra il premier Conte : 'Ingenuo - si è fatto raggirare da MACRON e Merkel' : Il bilancio del Consiglio europeo per l'Italia è a dir poco pessimo. Secondo Giorgia Meloni la missione del premier Giuseppe Conte è fallita miseramente, visto che l'accordo finale tra i 28 Paesi Ue ...