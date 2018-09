M5S | un movimento prigioniero dell' identità del passato

Alberto Airola - senatore M5S tenta il suicidio/ Ultime notizie - come sta? Il MoVimento : "Colpiti e addolorati" : Alberto Airola, senatore M5s tenta il suicidio. Ultime notizie Torino, come sta? Le lettere scritte alla famiglia prima dell'estremo gesto e i dubbi sui motivi(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 12:30:00 GMT)

Uno dei leader del movimento No Tav non è contentissimo del M5S : «In che mani ci siamo messi», ha scritto Alberto Perino in una mail ai comitati No Tav The post Uno dei leader del movimento No Tav non è contentissimo del M5S appeared first on Il Post.

M5S - parte della stampa lo demonizza. Ma dittatura e fascismo non appartengono al Movimento : Risentimento è parola di moda e oggi è diventata – non senza forzature – un concetto chiave del dibattito giornalistico. Ezio Mauro su la Repubblica del 31 luglio parla, in modo manicheo, di “cultura del risentimento” individuandola nel governo gialloverde, anti-establishment, di destra e populista: “Quando non c’è una cultura di riferimento – dice – prevale la natura, il carattere, l’essenza delle ...

M5S - Di Battista : “Movimento ribadisca i no a Tap e Tav - non si faccia distrarre dalla questione razzismo” : “Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i ‘No’ sani che abbiamo detto”, come quelli “contro il Tap e contro il Tav“. Alessandro Di Battista in una diretta Facebook pungola il M5s, per usare le sue stesse parole, invitando a non cedere il punto sulle tematiche con cui “abbiamo preso i voti“. E lo fa su due questioni che proprio in questi giorni animano il dibattito interno al governo. Da una ...

Di Battista : 'M5S faccia movimento - 'no' a Tap e Tav'. E dà assegno fine mandato a terremotati : 'Sono libero, anche di pungolare il M5S, ho molta stima di Di Maio, sta combattendo tantissimo, tutti gli altri ministri M5S dovrebbero avere lo stesso coraggio di Luigi. Abbbiamo fatto battaglie ...

M5S - Mura su Fb : 'Movimento mi ha usato' : Lo sport e il mare mi hanno insegnato la lealtà, l'impegno e il sacrificio. Questi sono i valori a cui mi sono sempre ispirato, purtroppo non sono i valori di tutti".

Mura - espulso il deputato velista assenteista M5S. Lui : «Su di me solo falsità. Il Movimento mi ha abbandonato» : Il parlamentare-velista assenteista dei 5 stelle Andrea Mura, al centro delle polemiche per le sue numerose assenze alla Camera, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Lo ho appena annunciato...

Mura - il deputato velista M5S : 'Su di me solo falsità. Il Movimento mi ha abbandonato' : 'La notizia secondo cui avrei il 97% di assenteismo è totalmente falsa e infondata: la mia presenza fino al 19 luglio è pari al 59%, basta vedere i dati ufficiali della Camera dei Deputati. Poi non è ...

Andrea Mura del M5S - record di assenze : «Faccio politica in barca». Il Movimento : «Allora si dimetta» : Queste le parole che hanno scatenato la polemica: 'L'attività politica non si svolge solo in Parlamento, Si può svolgere anche su una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna ...

M5S - il recordman di assenze Andrea Mura si difende : 'Faccio politica in barca' - Il movimento : 'Allora si dimetta' : Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo. Mentre i comuni cittadini per ricevere uno stipendio devono andare a lavoro per Mura la logica per cui lo Stato ti paga e tu devi ...

M5S - Luigi Di Maio : “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto - potete non crederci” : Luigi Di Maio a InOnda (La7) chiarisce il ruolo di Beppe Grillo che definisce “l’Anima del Movimento da cui il Movimento non può prescindere” L'articolo M5S, Luigi Di Maio: “Beppe Grillo? Anima del Movimento. Con lui ho un ottimo rapporto, potete non crederci” proviene da Il Fatto Quotidiano.