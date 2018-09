L' uomo ' più felice del mondo' svela i suoi segreti | Ho lasciato il lavoro e mi sono

«Sono l’uomo più felice del mondo : vi svelo la mia ricetta» - Buone Notizie in edicola gratis : Lui è Meik Wiking, 40enne di Copenaghen, amministratore delegato dell’Happiness Research Institute. Il segreto? Il fattore «Hygge». Oggi Buone Notizie gratis in edicola

Catania - investe più volte i vicini seduti a un tavolo lungo la strada e fugge : una donna morta e sette feriti. Caccia all'uomo : Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, dopo essere state travolte più volte con un'auto da un...

Era già stato denunciato più volte l'uomo arrestato per violenze su una turista 26enne : Roma, 29 ago., askanews, - Un bengalese di 37 anni, L. M. M., venditore ambulante di fiori finti, è stato arrestato a Rimini con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una turista danese di 26 ...

Belen Rodriguez e la dedica all'uomo più importante della sua vita : “Non c'è cosa bella dove tu non c'entri...”. : La showgirl argentina ha preso in prestito le parole di Jovanotti per esprimere tutto il suo amore verso il figlio Santiago...

Polizia - controlli più intensi sul territorio : arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia : Polizia di Stato " controlli straordinari del territorio " un arresto, 12 denunce e perquisizioni. Negli ultimi tre giorni, anche in considerazione del maggior flusso turistico che ha interessato la ...

Jim Carrey : "Finalmente sono un uomo libero - senza più maschere. Non credo più alle promesse di Hollywood" : "La creazione solitaria mi è stata utile. Finalmente sono solo e soltanto Jim Carrey, senza più maschere". Queste le parole rilasciate al Corriere dall'attore statunitense, che negli ultimi anni si è allontanato sempre più dalla prigione degli schermi per dedicarsi a nuovi hobby: dalla scultura alla pittura, fino al disegno di vignette di satira politica.Fare l'attore è un gioco pericoloso e ingannevole, vivi ...

Dieta uguale ma l’uomo dimagrisce più velocemente : Dieta uguale ma lui dimagrisce più velocemente di noi. Non è un"impressione, e a confermarlo è uno studio condotto su 2,224 soggetti e pubblicato sulla rivista Diabetes, Obesity and Metabolism.Tutti gli adulti presi in considerazione erano in sovrappeso e a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, infatti i livelli di zucchero nel sangue erano leggermente sopra la norma.La Dieta ipocalorica della durata di otto settimane, a cui sono stati ...

Non è l’estate più calda del secolo. Ma l’afa e il mare bollente sono anche colpa dell’uomo : A causa della catastrofe genovese, questo post esce con una settimana di ritardo. Per un baby-boomer come me, il disastro tocca le corde più intime, l’intero vissuto professionale da ingegnere civile, il bilancio e l’orizzonte di una vita. Non mi sento ancora di scrivere qui su quanto successo nella città dove sono nato. Non saprei come rispondere ai commenti. E mi scuso con chi mi ha chiesto di farlo. Prossimamente lo farò. A partire da giugno, ...

Lazio - Milinkovic l'uomo più atteso : alla fine è rimasto ma nessuno lo ha visto... : Quando l'Olimpico ha riacceso i fari sul campionato, tutti gli sguardi sono stati puntati su Milinkovic Savic, l'oggetto del desiderio di tanti importanti club europei. Mister 120 milioni, quelli che ...

Inter - il colpo Keita più importante di Modric : ecco perchè l’attaccante è l’uomo perfetto per Spalletti : L’Inter si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione, obiettivi importanti tra campionato e Champions League. La dirigenza nerazzurra pensa in grande, messi a segno colpi veramente super e che hanno aumentato di molto la qualità della squadra. La difesa è solida dopo gli arrivi di Vrsaljko, De Vrij e Asamoah, il 4-2-3-1 richiede attaccanti in grado di fare la differenza. Perisic è già una certezza, Nainggolan ...

La cosa costruita dall’uomo che si avvicinerà di più al Sole : È la sonda Parker Solar Probe, che la NASA spedirà nello Spazio domenica dopo un problema al primo lancio The post La cosa costruita dall’uomo che si avvicinerà di più al Sole appeared first on Il Post.