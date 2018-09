L’Unione Europea studia come tassare i colossi dell’industria digitale

Minniti : con l’immigrazione i populisti vogliono far saltare L’Unione europea : «I nazional-populisti vogliono far saltare l’Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia». L’ex ministro dell’interno Marco Minniti c’incontra al margine di FestaReggio, la festa provinciale del Pd dov’è atteso per di...

Ora legale - Juncker : “Proporremo l’abolizione in tutta L’Unione Europea” : La Commissione europea proporrà di abolire l’ora legale in tutta l’Ue. L’annuncio è stato dato dal presidente Jean-Claude Juncker in un’intervista al canale televisivo tedesco Zdf: “La gente vuole farlo, quindi lo faremo”, ha detto. Il riferimento di Juncker è a un sondaggio online condotto fra luglio e agosto: la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si sono detti favorevoli ad eliminare la convenzione per cui durante ...

Quanto spende L’Unione Europea per difendere l'Italia : Il 22 dicembre del 2016 era stato firmato un altro accordo con il ministero dell’Interno per uno stanziamento di 9,5 milioni destinato sempre a pagare gli straordinari della polizia. Quello stesso giorno, la Commissione firmava accordi con l’Italia per riattivare la manutenzione e le riparazioni del

Per i paesi dell’Europa dell’est - L’Unione Europea è un affare : Per quanto critichino l'Unione, non parlano mai della possibilità di uscirne, come Orbán ieri con Salvini: perché? The post Per i paesi dell’Europa dell’est, l’Unione Europea è un affare appeared first on Il Post.

Car-T - L’Unione Europea approva la terapia cellulare per i tumori : (Foto: Getty Images) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato il proprio benestare. Il primo farmaco Car può essere messo in vendita e si possono avviare le terapie per il linfoma diffuso a grandi cellule B negli adulti e, per quanto riguarda giovani e bambini, le terapie per la leucemia linfatica di tipo acuto. A darne notizia è stata la casa farmaceutica Novartis, che ha sviluppato la Car-T, la terapia cellulare basata sulla modifica ...

Diciotti - Conte attacca L’Unione Europea e annuncia riserva sul bilancio : Il Presidente del Consiglio commenta la risoluzione del caso Diciotti e attacca duramente l'Unione Europea: "Siamo al lavoro per porre una riserva all’adesione dell’Italia al piano finanziario pluriennale in corso di discussione. A queste condizioni, l’Italia non ritiene possibile esprimere adesione a un bilancio di previsione che sottende una politica così incoerente sul piano sociale".Continua a leggere

Perché L’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei migranti? : Da settimane si discute di esaminare le richieste di asilo nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, ma ci sono molti dubbi The post Perché l’Unione Europea non affida ad altri la gestione dei migranti? appeared first on Il Post.

Di Maio non sa quanto l’Italia versa alL’Unione Europea ogni anno : Ha citato una cifra sbagliata ed esagerata, e non è il primo a farlo The post Di Maio non sa quanto l’Italia versa all’Unione Europea ogni anno appeared first on Il Post.

Autostrade - contro le proroghe alle concessioni abbiamo sempre combattuto con L’Unione europea : La tragedia del Ponte Morandi ha fatto emergere un tema rimasto confinato a gruppi di potere opachi che decidono chi deve gestire le infrastrutture in Italia e quindi stabilire le priorità della politica dei trasporti, come ben spiega Anna Donati, ex senatrice dei Verdi ed esperta di trasporti e infrastrutture, in un articolo che ripercorre la storia delle concessioni autostradali fino al crollo del Ponte Morandi. Sulla base di un approccio ...

L’Unione Europea imporrà ai social di rimuovere i contenuti estremisti : (Immagine: fauno/pixabay/CC) L’Unione Europea sta per varare una norma che impone ai big del web di rimuovere entro un’ora dalla segnalazione ogni contenuto di matrice estremista. La notizia, annunciata dal Financial Times, riporta un commento del commissario Ue alla Sicurezza Julian King: “l’Europa non può rilassarsi e non può diventare compiacente davanti a un fenomeno così distruttivo, le norme attuali non hanno fatto registrare abbastanza ...

Se L’Unione Europea si divide anche sull’ora legale : Gli euroscettici non avranno dubbi. Per prima cosa si chiederanno se, con tutti i guai che abbiamo, dai migranti ai dazi e all’economia che frena, sia il caso di mettersi a discutere dell’ora legale, della sua rilevanza e della sua utilità. Senza magari aspettare una risposta, come spesso capita, passeranno a sottolineare allegramente che l’Europa ...

I 141 migranti dell’Aquarius verranno accolti da cinque paesi delL’Unione Europea : Portogallo, Spagna, Francia, Germania e Lussemburgo hanno raggiunto un accordo dopo tre giorni di stallo The post I 141 migranti dell’Aquarius verranno accolti da cinque paesi dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Glifosato - adesso per L’Unione Europea lo esamina una commissione speciale : Il Glifosato, il diserbante al centro della una condanna a un maxi-risarcimento della Monsanto, e’ al centro dei lavoro di una commissione speciale dell’Ue sulle procedure per autorizzare l’uso dei pesticidi. Il Parlamento europeo l’ha istituita a febbraio per valutare “potenziali conflitti di interesse e mancanze nella procedura di autorizzazione dei pesticidi”. I lavori si dovranno concludere in nove mesi, ...

L’Unione Europea si mobilita per gli incendi : aiuti a Grecia - Svezia e Lettonia : L’Unione Europea è mobilitata da ieri per aiutare a combattere gli incendi in Grecia, Svezia e Lettonia: circa 60 pompieri con equipaggiamenti sono partiti da Cipro per la Grecia. La Spagna invierà due Canadair, mentre la Bulgaria invierà materiale e personale, hanno riferito i servizi del commissario Ue Christos Stylianides, responsabile degli aiuti umanitari e della gestione delle crisi. Diversi altri Paesi Ue hanno messo a disposizione ...