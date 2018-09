L' Unione Europea obbligherà Netflix a inserire in catalogo più serie e film italiani

Paolo Savona - svelato il 'piano C' : panico a Bruxelles - come vuole ribaltare l'Unione europea : Un documento per ribaltare l' Unione europa . Il ministro degli Affari europei Paolo Savona ha pronto il suo 'piano C', che a Bruxelles forse vedranno tanto minaccioso come il suo famigerato 'piano B',...

L’Unione Europea studia come tassare i colossi dell’industria digitale : I Paesi dell'Unione Europea discuteranno questa settimana una serie di proposte per adottare una tassa sul fatturato digitale entro la fine del 2018 L'articolo L’Unione Europea studia come tassare i colossi dell’industria digitale proviene da TuttoAndroid.

Minniti : con l’immigrazione i populisti vogliono far saltare l’Unione europea : «I nazional-populisti vogliono far saltare l’Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia». L’ex ministro dell’interno Marco Minniti c’incontra al margine di FestaReggio, la festa provinciale del Pd dov’è atteso per di...

Instabilità in Libia - Tricarico : "Fallimento dell'Unione europea" : 'La Libia si conferma un paese molto turbolento dagli equilibri precari o inesistenti, soprattutto quando c'è chi non si adopera per uno state building. Mi riferisco alla Francia che dovrebbe essere ...

Matteo Salvini - plebiscito italiano. Il sondaggio su migranti - Diciotti e Unione Europea : numeri stratosferici : Un plebiscito per Matteo Salvini . Il sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero certifica la vittoria su tutti i fronti della linea dura su immigrazione e Unione europea . Il 61,3% degli italiani si ...

Ora legale - Juncker : “Proporremo l’abolizione in tutta l’Unione Europea” : La Commissione europea proporrà di abolire l’ora legale in tutta l’Ue. L’annuncio è stato dato dal presidente Jean-Claude Juncker in un’intervista al canale televisivo tedesco Zdf: “La gente vuole farlo, quindi lo faremo”, ha detto. Il riferimento di Juncker è a un sondaggio online condotto fra luglio e agosto: la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si sono detti favorevoli ad eliminare la convenzione per cui durante ...

Quanto spende l’Unione Europea per difendere l'Italia : Il 22 dicembre del 2016 era stato firmato un altro accordo con il ministero dell’Interno per uno stanziamento di 9,5 milioni destinato sempre a pagare gli straordinari della polizia. Quello stesso giorno, la Commissione firmava accordi con l’Italia per riattivare la manutenzione e le riparazioni del

Oettinger avvisa l'Italia : 'Penalità a Roma se non versa i contributi all'Unione Europea' : Ma non si può che mettere in guardia Roma contro il mescolare le questioni di politica migratoria con il bilancio dell'UE', ha aggiunto. La risposta del commissario segue le parole del vicepremier ...

La minaccia dell'Unione Europea : 'Sanzioni se l'Italia non paga' : Si alzano i toni tra Italia e Unione Europea. Dopo le parole del vicepremier Di Maio sul pagamento dei contributi italiani all'Unione Europea, arrivano le parole del Commissario Ue al Bilancio ...

Per i paesi dell’Europa dell’est - l’Unione Europea è un affare : Per quanto critichino l'Unione, non parlano mai della possibilità di uscirne, come Orbán ieri con Salvini: perché? The post Per i paesi dell’Europa dell’est, l’Unione Europea è un affare appeared first on Il Post.

Di Maio e l’autogol di «tagliare i fondi all’Unione europea» : Il caso Diciotti, la nave della Guardia Costiera bloccata per giorni al porto di Catania, ha scatenato l’ennesima turbolenza fra il governo italiano e Bruxelles. Il vicepremier Luigi...

L'Unione Europea vuole finalmente regolare le pubblicità online dei partiti politici : Gli effetti dello scandalo di Cambridge Analytica continuano a riverberare in Europa e, secondo quanto riportato dal The Irish Times , la Commissione Europea sta lavorando ad una legge per porre dei ...

Car-T - l'Unione Europea approva la terapia cellulare per i tumori : La tecnologia riconosce il tumore e attiva i linfociti T. Ora si tratta di stabilirne il prezzo e individuare i centri in cui la terapia può essere eseguita

Car-T - l’Unione Europea approva la terapia cellulare per i tumori : (Foto: Getty Images) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato il proprio benestare. Il primo farmaco Car può essere messo in vendita e si possono avviare le terapie per il linfoma diffuso a grandi cellule B negli adulti e, per quanto riguarda giovani e bambini, le terapie per la leucemia linfatica di tipo acuto. A darne notizia è stata la casa farmaceutica Novartis, che ha sviluppato la Car-T, la terapia cellulare basata sulla modifica ...