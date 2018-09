Lorenzin | articolo Nyt certifica fallimento e danno per tutta Italia

romadailynews

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Roma – “Nel 2006 usciva nelle librerie americane il romanzo di Elizabeth Gilbert ‘Mangia Prega Ama’, fu un successo planetario, come il film che ne segui’, con Julia Roberts, campione d’incassi nel 2010. La coprotagonista di questo romanzo e’ Roma. Una Roma bellissima, viva e vivace” . “Fu per Roma il piu’ grande spot di promozione turistica dai tempi della ‘Dolce Vita’. Oggi, invece, il New York Times si concentra sulla sporcizia e il degrado di Roma. Certamente non una bella pubblicita’. Il turismo e’ una vera e propria industria del Paese e ossigeno per Roma, per migliaia di lavoratori, artigiani, commercianti, ristoratori e imprese”. “C’e’ da chiedere al neo- ministro del Turismo, che per i misteri delle strategie ‘gialloverdi’ e’ il ministro ...