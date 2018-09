L' obbligo dei vaccini confermato e le dimissioni del portavoce di Macron

Vaccini - la maggioranza ci ripensa : torna l’obbligo per l’iscrizione dei bambini a scuola : La maggioranza ci ripensa e ripristina l'obbligo vaccinale: i bambini per frequentare asili nido e scuole materne dovranno dimostrare di essere vaccinati. A stabilirlo è un emendamento al decreto Milleproroghe che cancella quello precedente approvato in estate al Senato, con il quale si riteneva sufficiente per l'ingresso a scuola il rilascio di un'autocertificazione.Continua a leggere

Vaccini - confermato l'obbligo per i bambini a scuola : clamoroso ribaltone dei grillini : Alla fine i grillini sono riusciti a mettere una pezza al buco imbarazzante sull'autocertificazione da presentare a scuola per i bambini vaccinati. Con un nuovo emendamento al decreto Milleproroghe ...

Ordine dei medici : 'Mantenere l'obbligo vaccinale' : ... purché detta programmazione non collida, come nel caso di specie, con uno dei maggiori e più importanti traguardi raggiunti dalla scienza nel corso dei secoli passati". "La FTOM, pertanto, - ...

Vaccini - il ministro Grillo : "obbligo flessibile a seconda dei territori e autocertificazione per il 2018" : La titolare del dicastero della Salute insiste. ""Sebbene mi prendano in giro su questo punto, l'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è l'idea più sensata" e conferma che lo strumento dell'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018

Medici di Novara : «No a spostare l'obbligo dei vaccini» : La scienza non ha dubbi sull'efficacia e la non pericolosità delle vaccinazioni. Da tempo c'è il "falso mito" che i vaccini possano creare problemi, una "moda" che ha preso piede e che è difficile da ...

L'obbligo dei vaccini rimane per tutti - la ministra Grillo - : Roma, 8 ago., askanews, - 'I bimbi non vaccinati tra i 6 e i 16 anni entravano a scuola anche a legge Lorenzin invariata. L'obbligo rimane per tutti e 10 i vaccini individuati dalla norma. Cambia la ...

La ministro Grillo dice che l'obbligo dei vaccini rimane per tutti : Roma, 8 ago., askanews, - 'I bimbi non vaccinati tra i 6 e i 16 anni entravano a scuola anche a legge Lorenzin invariata. l'obbligo rimane per tutti e 10 i vaccini individuati dalla norma. Cambia la ...

Via libera all'obbligo dei seggiolini anti abbandono : segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi in auto : La Camera ha dato il via libera alla legge che introduce l'obbligo dei seggiolini 'salva bambini': attraverso una luce e un suono segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi a bordo dell'auto, dopo la chiusura del veicolo. Il provvedimento, proposto da Giorgia Meloni, passerà al Senato per il sì definitivo.Cosa prevede la nuova normativa?A partire da gennaio 2019 i normali seggiolini che, secondo l'articolo 172 del Codice della ...

Milleproroghe - il decreto incassa il sì del Senato. Slitta obbligo dei vaccini : Teleborsa, - Con 148 voti a favore, 110 contrari e 3 astenuti , il decreto Milleproroghe ha ottenuto il via libera dall'Aula del Senato. Ora il testo passa alla Camera . La seconda lettura è prevista ...

Vaccini obbligatori - l’Ordine dei Medici : “no al rinvio dell’obbligo per le scuole - il Parlamento rispetti la scienza” : “No al rinvio di un anno dell’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi“. E’ la posizione espressa dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, in merito all’emendamento approvato con il decreto Milleproroghe. L’emendamento, afferma, “non risponde ...

Vaccini - ministro Grillo : "Nessun passo indietro su obbligo"/ Ultime notizie - l'appello dell'Ordine dei Medici : Vaccini, ministro Grillo: "Nessun passo indietro su obbligo". Ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Vaccini : su rinvio obbligo - dissenso nel m5s. Ordine dei medici contrario : Dopo la senatrice Elena Fattori e il deputato Giorgio Trizzino schierati contro la norma, interviene anche la ministra Grillo per assicurare che 'nessun passo indietro si intende fare sull'obbligo e ...

Vaccini - l’Ordine dei medici contro il rinvio dell’obbligo per le scuole : «No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi». È la posizione espressa dal presidente della...

Rinvio dei vaccini - insorgono i medici. M5S diviso - la ministra : «obbligo resta» : La responsabile della Salute prova a tranquillizzare le famiglie dopo le polemiche sul Rinvio dell’obbligo: «Sospesa solo una delle forme sanzionatorie. Sono un medico...»