Lo United vuole Hernandez | Mou può sacrificare Pogba E la Juventus

Pogba alla Juventus? / Ultime notizie : il francese vuole lasciare il Manchester United per tornare a Torino : Pogba alla Juventus? Ultime notizie: il centrocampista francese Campione del Mondo vuole lasciare il Manchester United e sogna di ritornare a Torino per vincere la Champions League.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:09:00 GMT)

Pogba vuole lasciare lo United e sogna la Juventus : Il Sunday Express riporta stamani la clamorosa ipotesi di mercato. Il francese avrebbe già comunicato ai Red Devils la propria decisione, figlia della presenza di CR7 in bianconero ma non solo

Pogba vuole lasciare lo United e sogna la Juve già a Gennaio : Pogba sogna la Juve e vuole lasciare il Manchester United: l’indiscrezione del Sunday Expresse non lascia dubbi sulle intezioni del francese campione del Mondo. Che il centrocampista francese non fosse in ottimi rapporti con Josè Mourinho era chiaro da tempo, ma ora la rottura è definitiva e porterà il Campione del Mondo all’addio a Gennaio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Pogba vuole lasciare lo ...

POGBA VS MOURINHO : LITE INFUOCATA/ Il francese vuole lasciare il Manchester United : riabbraccia Vidal? : POGBA vs MOURINHO: LITE INFUOCATA. Il francese vuole lasciare il Manchester United: Spagna o un clamoroso ritorno alla Juventus? Sono ormai ai ferri corti i due Red Devils(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:49:00 GMT)

Che botte tra Mourinho e Pogba! Il francese vuole andarsene ma è prigioniero del Manchester United : Il Sun riporta il duro scontro verbale tra il tecnico portoghese e il centrocampista francese tentato dal Barcellona

Roma - dall'Inghilterra : il Manchester United vuole Monchi : Il Manchester United non ha praticamente effettuato movimenti nell'ultimo calciomercato e i dirigenti dei Red Devils sembrano intenzionati a cambiare profondamente i loro quadri dirigenziali. In ...

Darmian al Napoli/ Ultime notizie - offerta di De Laurentiis : il terzino vuole lasciare lo United : Darmian al Napoli? Ultime notizie, De Laurentiis: "Ho chiesto il terzino al Manchester United". Gli azzurri potrebbero superare Inter e Juventus nella corsa al difensore della nazionale.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Calciomercato Manchester United : Darmian vuole andare via : Manca poco al termine del Calciomercato in Premier League. Matteo Darmian afferma di voler lasciare i Red Devils per giocare di più. Dall’Inghilterra arrivano le dichiarazioni di Matteo Darmian riguardanti il suo futuro con la maglia del Manchester United. “Voglio giocare di più – ha dichiarato Darmian ai media inglesi – , è questo il mio obiettivo e la mia ambizione. La passata stagione non ho giocato molto, per ...

Manchester United - Mourinho : 'Darmian vuole andarsene - ma serve che arrivi l'offerta giusta' : "La volontà di Darmian è quella di andare via", non usa mezzi termini Mourinho parlando del futuro del terzino italiano. Frasi chiare e dirette, arrivate nel corso della conferenza stampa successiva ...

United - Mourinho : "Darmian vuole andare via - aspettiamo l'offerta giusta" : Lo Special One sul terzino, che piace a Juve, Inter e Napoli: "Ma finora non ci siamo andati vicini"

Bonucci al Manchester United?/ Ultime notizie - Mourinho vuole il difensore del Milan : pronti 34 milioni : Leonardo Bonucci potrebbe lasciare il Milan dopo un solo anno: il difensore viterbese è finito nel mirino del Manchester United, ma dovrà essere lui a comunicare la decisione di partire(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:37:00 GMT)