Lily Allen confessa | “Sono stata a letto con delle escort” FOTO ...

Lily Allen a letto con le escort : ‘Mi sentivo sola’ : “Ho dormito con delle escort quando ero in tour, perché mi sentivo sola e alla ricerca di qualcosa. Non ne sono orgogliosa, ma non me ne vergogno”. È la rivelazione shock di Lily Allen, 33 anni, che su Instagram annuncia come nella sua autobiografia in uscita My Thoughts Exactly ripercorrerà anche quei giorni bui. La cantante ai tempi – correva l’anno 2014 – era in promozione con il disco Sheezus, ma sul fronte ...