Libia | Ue | parti rispettino cessate il fuoco | sostegno a Onu

Libia/ La ritirata delle tribù 'prevista' dai droni partiti da basi italiane : ... sarebbe un autogol partire con le bandiere al vento se poi, dopo i primi caduti in battaglia, venisse a mancare la tenuta politica e sociale necessaria a continuare le operazioni. Di certo il ruolo ...

Libia - raggiunto accordo tra le parti : 19.16 Le milizie libiche che si stanno scontrando a Tripoli hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco. La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) in un tweet ha confermato che sotto l'egida dell'inviato dell'Onu, Ghassan Salamè, è stato raggiunto un accordo.

Libia - missione Onu convoca le parti : 17.12 La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha convocato per domani alle 12 "in un luogo che verrà annunciato in seguito" le varie parti coinvolte nella recente escalation di violenza a Tripoli. Nella nota diffusa da Unsimil si legge che l'obiettivo dell'incontro è quello di avviare un "dialogo urgente sull'attuale situazione della sicurezza a Tripoli". La convocazione segue quanto scritto nelle "pertinenti risoluzioni ...

"Migranti riportati in Libia su ordine partito dall'Italia"La Guardia Costiera : no - il coordinamento era libico : Presa di posizione delle autorità sul caso della Asso 28, la nave battente bandiera italiana che ha soccorso un gommone con 108 persone a bordo, riportando poi i migranti in Libia. Secondo l'onorevole Fratoianni (LeU) l'ordine di tornare indietro era partito dall'Italia.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 luglio : Libia - partito un altro barcone. Italia : stop alle navi militari Ue : La giornata Tornano i barconi carichi. 450 migranti in Sicilia Immigrazione – Il duro del Viminale dice: “Nessun porto”. Nuovo scontro con Malta che non interviene, poi si muove la Guardia costiera Italiana. Altri tre sbarchi in un giorno di Alessandro Mantovani Ong e migranti in mare. Ciò che non si può smentire di Marco Travaglio e Stefano Feltri La polemica – I punti fermi nel dibattito sui salvataggi Tijuana, Messico Il ...

La maxi-bufala web : 'Migranti pronti a partire dalla Libia'. Ma è la foto dei Pink Floyd a Venezia : La foto bufala dei migranti pronti a salpare da un porto libico da oltre dieci milioni di condivisioni su Facebook. E' solo l'ultimo preoccupante caso di fake news dove in una pagina è stata ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 luglio : Libia - 500mila pronti a partire. Fico : “Non chiuderei porti a Ong” : Mediterraneo Open Arms verso Barcellona. Solo una nave Ong in zona Soccorsi – L’imbarcazione catalana salva altri 59 migranti, tra cui siriani e palestinesi, in acque libiche: “Da Tripoli non rispondono”. A Malta soltanto Seawatch3 di Cosimo Caridi e Andrea Palladino Meglio di niente di Marco Travaglio Ma abbiamo vinto o abbiamo perso? In una politica ridotta a derby calcistico, che scambia il vertice europeo per una partita dei ...

Migranti - Salvini partito per la Libia/ Selfie su Twitter su un aereo militare - al via la missione : Migranti, Salvini partito per la Libia: al via la sua missione annunciata questa mattina su Twitter con una serie di scatti. Il viaggio dopo i ringraziamenti di ieri.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:22:00 GMT)