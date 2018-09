: Fottersene per decenni della repressione di un popolo a qualche decina di chilometri dalle nostre coste, a condizio… - marcocappato : Fottersene per decenni della repressione di un popolo a qualche decina di chilometri dalle nostre coste, a condizio… - Antonio_Tajani : Il Parlamento europeo deve far sentire la sua voce sulla crisi in Libia nella prossima plenaria. Solo agendo uniti… - vittoriozucconi : Dopo il tifo per la Croazia, la visita in Libia, a Monza e a Bèrghem, non si potrebbe chiedere a Papà Salvini di vi… -

Lafirmata da sette milizie libiche, dopo 9 giorni di combattimenti, trova sostegno da parte di Francia,Usa, Gran Bretagna e Italia, che promuove una Conferenza a novembre, in Sicilia; mentre stasera l'inviato Onu per la regione farà il punto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I combattimenti a Tripoli hanno provocato 61 vittime, centinaia di sfollati. 800 migranti,fuggiti dalle violenze, sono stati trasferiti in altri centri. Aoun della Settima brigata,ostile a Tripoli:"lanonrà",dice.(Di mercoledì 5 settembre 2018)