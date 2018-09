Libia | per il momento la tregua regge ma le milizie restano in allarme

Libia - per ora la tregua regge : 16.00 La tregua firmata da sette milizie libiche, dopo 9 giorni di combattimenti, trova sostegno da parte di Francia,Usa, Gran Bretagna e Italia, che promuove una Conferenza a novembre, in Sicilia; mentre stasera l'inviato Onu per la regione farà il punto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I combattimenti a Tripoli hanno provocato 61 vittime, centinaia di sfollati. 800 migranti,fuggiti dalle violenze, sono stati trasferiti in ...

Il piano di Macron per far crollare la Libia. A lui il petrolio - a noi i profughi : Lo dicono anche gli immigrati dalla Libia che hanno raggiunto l'Italia: la Libia non è un Paese come tutti gli altri, perché prima di essere governato dalla politica è retto da un sistema tribale ...

Libia - Onu : raggiunto accordo per il cessate il fuocoMedia : centinaia in fuga da un centro migranti : "Tutte le parti firmatarie si impegnano a trovare una soluzione politica, alla cessazione delle ostilità e alla creazione di un meccanismo che controlli il cessate il fuoco", si afferma nell'accordo. Approfittando del caos di queste ore, centinaia di migranti africani sarebbero fuggiti da un centro di detenzione

Libia - i numeri per spiegare sette anni di ostilità : La Libia non è stata sull’orlo di una nuova guerra civile. Quello che è accaduto a Tripoli e dintorni, prima del cessate il fuoco raggiunto nel tardo pomeriggio di martedì 4 settembre, è solo l’ulteriore sviluppo di una crisi che va avanti, perlomeno, dal 2011 e che una tregua non pare in grado di fermare. È vero che alcuni analisti parlano di Seconda guerra civile libica quando si occupano degli scontri che sono avvenuti a partire ...

Libia : firmato accordo per cessate il fuoco a Tripoli : L'iniziativa francese va in sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite per mantenere uno scenario di uscita dalla crisi politica". Nel frattempo, approfittando del caos di queste ore, centinaia di ...

Libia - l’Onu annuncia accordo per il cessate fuoco a Tripoli : Dopo giorni di intensi combattimenti attorno alla capitale Tripoli costati la vita ad almeno 60 persone tra cui alcuni civili, l'Onu ha annunciato il raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco tra le milizie in campo. Soddisfazione è stata espressa congiuntamente anche dai governi di Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.Continua a leggere

Libia - appello Ue e Usa per la pace : 4.08 Un appello al rispetto del cessate il fuoco in Libia è stato lanciato da Italia, Francia, Gran Bretagna e Usa a "tutte le parti in causa". In una nota congiunta si auspica la riconciliazione e la ripresa di un processo politico di pace a guida libica. "I governi di Francia,Italia,Regno Unito e Stati Uniti salutano il risultato della mediazione raggiunto dalla missione di supporto dell'Onu mirata a una de-escalation delle violenze a ...

Macron in crisi : dai sondaggi ai Ministri in fuga/ Ultime notizie Francia : polemiche per i progetti in Libia : Francia, rimpasto governo Emmanuelle Macron: Ultime notizie, l'eex nuotatrice Maracineanu nuovo ministro dello Sport, all'ambiente ci va Francois de Rugy.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:22:00 GMT)

Libia - l'Onu : raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco a Tripoli. Media : "centinaia di migranti in fuga" : ...

Libia - Di Maio : "Unico modo per risolvere la questione è conferenza di pace" : "L'unico modo per risolvere la questione libica è convocare il prima possibile la conferenza di pace di cui noi stiamo parlando da mesi e che è stata anche oggetto di discussione tra il presidente ...

Scontri in Libia - poi l'accordo per il cessate il fuoco : Tripoli - Dopo nove giorni di combattimenti a Tripoli, almeno sessanta morti tra cui donne e bambini e oltre 160 feriti , le milizie libiche hanno raggiunto un accordo per deporre le armi. Una tregua -...

Libia - GOVERNO : "CONFERENZA DI PACE IN ITALIA"/ Ultime notizie : scontri - accordo per tregua a Tripoli : LIBIA, GOVERNO: "Conferenza di PACE in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:27:00 GMT)

Migranti - governo : “Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. Sulla Libia conferenza in Italia a novembre” : Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. E Sulla Libia una conferenza in Italia a novembre. Sono i risultati del vertice tenuto a Palazzo Chigi al termine delle due ore di vertice sul tema delle migrazioni e Sulla nuova crisi libica. “Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia – si legge nel comunicato rilasciato dalla presidenza del Consiglio al termine della riunione tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enzo ...

Caos in Libia - Onu annuncia : “Raggiunto l’accordo per il cessate il fuoco a Tripoli” : Grazie alla mediazione delle Nazioni Unite, in queste ore è stato raggiunto l'accordo per il "cessate il fuoco" tra le milizie libiche che da giorni si stanno scontrando nei dintorni della capitale Tripoli. Secondo un ultimo bilancio ufficiale diffuso nella serata di ieri, i combattimenti avrebbero provocato almeno 50 morti e 138 feriti.Continua a leggere