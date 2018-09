Libia | l’Onu annuncia accordo per il cessate fuoco a Tripoli

Migranti - un altro naufragio in Libia L’agenzia dell’Onu : «Ci sono 63 dispersi» : La segnalazione da parte dell’Unhcr, L’agenzia dei rifugiati dell’Onu . In 40 tratte in salvo dalla Guardia Costiera a Zuara

Barcone si ribalta - naufragio in Libia L’agenzia dell’Onu : ci sono 63 dispersi : L’Unhcr: «41 persone sono state tratte in salvo». La Guardia Costiera libica: altre 220 persone recuperate

Civati scrive all’Onu : “Per Salvini le carceri in Libia sono all’avanguardia. Ma sono disumane” : Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, ha scritto una lettera ad Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, in cui denuncia le violazioni di diritti umani: "Ancora una volta i nostri governi hanno scelto di 'rimuovere' la questione dei migranti e delocalizzarla in Libia, in Ciad, in Niger".Continua a leggere