Libia | appello congiunto al dialogo

Libia - appello Ue e Usa per la pace : 4.08 Un appello al rispetto del cessate il fuoco in Libia è stato lanciato da Italia, Francia, Gran Bretagna e Usa a "tutte le parti in causa". In una nota congiunta si auspica la riconciliazione e la ripresa di un processo politico di pace a guida libica. "I governi di Francia,Italia,Regno Unito e Stati Uniti salutano il risultato della mediazione raggiunto dalla missione di supporto dell'Onu mirata a una de-escalation delle violenze a ...