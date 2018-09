L’ennesimo ritorno in Grey’s Anatomy 15 dall’ultima stagione svelato nella prima foto dei

optimaitalia

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Unapromozionale di Grey's15 haun altro graditodal recente passato della serie: nei nuovi episodi in onda da settembre su ABC negli USA e da novembre su FoxLife in Italia ci sarà spazio anche per il personaggio di Tom Koracick, interpretato da Greg Germann.Il tronfio neurochirurgo mentore di Amelia, nonché l'uomo che l'ha operata per rimuovere un tumore al cervello e che ha aiutato April a superare la sua crisi di fede, apparestill dalla première di Grey's15 mentre è nell'ascensore del Grey Sloan Memorial Hospital insieme a Meredith e a Owen con in braccio il piccolo Leo.Oltre a quello di Germann, sono previsti i ritorni di Kim Raver nei panni di Teddy Altman, Stefania Spampinato in quelli di Carina DeLuca e la giovane Peyton Kennedy in quelli della ragazza madre Betty, oltre a quelli delle matricole che hanno debuttato ...