LEGGI RAZZIALI | 80 ANNI FA IN ITALIA IL DECRETO CONTRO RAZZA EBRAICA Boldrini mai

LEGGI RAZZIALI - una vergogna italiana : Ci spiega come il razzismo fosse alla base della politica fascista nella costruzione del suo 'impero' coloniale. Già nella guerra 'di conquista', la prima discriminazione era verso le persone di ...

“San Rossore 1938” : il mondo accademico riconosce le proprie responsabilità a 80 anni dalla firma delle LEGGI razziali : Il rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella, a nome dell’intera Accademia e alla presenza di tutti i rettori delle università italiane, riconoscerà la responsabilità per gli atti che, a partire dall’adesione al “Giuramento di fedeltà al Fascismo” del 1931, videro il mondo universitario silente e complice verso le scelte del regime che giunsero sino all’emanazione delle Leggi razziali nel 1938. È la prima volta che in Italia un ...

La prima delle LEGGI RAZZIALI fasciste : Ottant'anni fa un decreto deciso da Benito Mussolini e dal re ordinò l’esclusione delle persone ebree da scuole e università, perché «non appartengono alla razza italiana» The post La prima delle leggi razziali fasciste appeared first on Il Post.

Giorgio Treves e il suo '1938 Diversi' - un documentario sulle LEGGI razziali : Intervista a Giorgio Treves per 1938 Diversi, il documentario sulle leggi razziali presentato alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. a cura di NRCinema News

LEGGI RAZZIALI - la comunità ebraica : oggi fa paura chi fomenta odio : "La necessità di investire sulla cultura, sulla formazione, per prendere coscienza di ciò che è stato in un contesto generale in cui i toni sono sempre troppo alti e le parole possono produrre e generare violenza. Questo anche a causa dei mezzi d'informazione che spesso fomentano l'odio". La presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, nell'ottantesimo ...

LEGGI RAZZIALI - 80 anni fa il primo decreto fascista contro gli ebrei - : Il 5 settembre del 1938 venne promulgato il "provvedimento per la difesa della razza nella scuola fascista". Insieme ad altri 180 decreti, costituirà la base legislativa con cui il regime tratterà la "...

LEGGI RAZZIALI - 80 anni fa la firma : la Rai ne ricorda gli orrori e fa servizio pubblico : Rai 3 in prima fila per ricordare gli orrori delle Leggi Razziali firmate il 3 settembre 1938 dal Re Vittorio Emanuele III a San Rossore, in Toscana: a 80 anni da quel giorno, la Rai dissemina i suoi palinsesti di spazi, doc e pillole dedicati a quanto hanno significato quegli 11 che taglieranno gli ebrei dalla vita civile e pubblica italiana. Dipendenti licenziati, bambini espulsi dalle scuole, attività e spazi vietati e solo perché di ...

LEGGI RAZZIALI - 80 anni fa il primo dei decreti che anticiparono l’Olocausto. Così Mussolini privò gli ebrei di tutti i diritti : Il 5 settembre 1938 fu firmato il primo decreto dei circa 180 che passarono alla Storia come le Leggi razziali. Ottant’anni dopo ilfattoquotidiano.it ripropone questo contenuto, in buona parte già pubblicato in occasione della Giornata della Memoria di quest’anno, che ricorda da una parte la decisione deliberata di Benito Mussolini e il sostanziale silenzio degli italiani non ebrei e dall’altra, soprattutto, gli effetti dei 180 ...

Programmazione Rai per 80° Anniversario LEGGI Razziali : In occasione dell’ottantesimo Anniversario delle Leggi Razziali, la Rai dedica una speciale Programmazione con film ed approfondimenti Il 5 settembre del 1938 nella tenuta pisana di San Rossore, Vittorio Emanuele III firma il primo di undici provvedimenti che compongono le cosiddette Leggi Razziali. Atti e decreti regi che segnano l’avvio della discriminazione degli ebrei nella società italiana, dall’espulsione dei bambini dalle scuole ai ...

Venezia Cinema - docu su LEGGI razziali : 19.05 Anche le leggi razziali varate nel 1938 in Italia sono tra i temi della 75esima Mostra internazionale d'arte Cinematografica di Venezia, grazie al docu "1938 Diversi" di Giorgio Treves presentato oggi fuori concorso e che arriverà nelle sale l'11 ottobre distribuito da Mariposa Cinematografica. In particolare, il film si concentra sui sottili meccanismi di persuasione messi in opera dal fascismo grazie all'efficace e pervasiva azione ...

LEGGI RAZZIALI - 80 anni fa a San Rossore la firma della vergogna. I prof chiedono scusa : Pisa, 3 settembre 2018 - professori universitari e accademici italiani annunceranno le scuse per l'avvallo alle Leggi razziali fasciste del 1938, accolte nel silenzio complice quando non sostenute ...