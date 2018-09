Leggi razziali | 80 anni fa il primo decreto fascista contro gli ebrei

Leggi razziali - 80 anni fa la firma : la Rai ne ricorda gli orrori e fa servizio pubblico : Rai 3 in prima fila per ricordare gli orrori delle Leggi Razziali firmate il 3 settembre 1938 dal Re Vittorio Emanuele III a San Rossore, in Toscana: a 80 anni da quel giorno, la Rai dissemina i suoi palinsesti di spazi, doc e pillole dedicati a quanto hanno significato quegli 11 che taglieranno gli ebrei dalla vita civile e pubblica italiana. Dipendenti licenziati, bambini espulsi dalle scuole, attività e spazi vietati e solo perché di ...

Venezia Cinema - docu su Leggi razziali : 19.05 Anche le leggi razziali varate nel 1938 in Italia sono tra i temi della 75esima Mostra internazionale d'arte Cinematografica di Venezia, grazie al docu "1938 Diversi" di Giorgio Treves presentato oggi fuori concorso e che arriverà nelle sale l'11 ottobre distribuito da Mariposa Cinematografica. In particolare, il film si concentra sui sottili meccanismi di persuasione messi in opera dal fascismo grazie all'efficace e pervasiva azione ...

Leggi razziali - 80 anni fa a San Rossore la firma della vergogna. I prof chiedono scusa : Pisa, 3 settembre 2018 - professori universitari e accademici italiani annunceranno le scuse per l'avvallo alle Leggi razziali fasciste del 1938, accolte nel silenzio complice quando non sostenute ...

“San Rossore 1938” : iniziative in Toscana in occasione dell’80° anniversario dalla firma delle Leggi razziali : Mercoledì 5 settembre, alle ore 12, nella Sala Gronchi della Tenuta di San Rossore, la Regione Toscana e l’Università di Pisa presenteranno le iniziative organizzate a Pisa e in Toscana in occasione dell’80° anniversario dalla firma delle leggi razziali. Saranno presenti Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, Michele Conti, sindaco di Pisa, Paolo Mancarella, rettore ...

TV - Rai3 : “La Grande Storia” - il 1938 e le Leggi razziali : In occasione dell’80° anniversario della firma delle leggi razziali in Italia “La Grande Storia“, lunedì 3 settembre alle 24.30, propone il racconto di un anno cruciale per la storia d’Italia e per il fascismo. Un anno nel quale, accanto a provvedimenti farseschi, come il passo romano, la soppressione della stretta di mano e l’abolizione delle parole straniere, saranno emanate le famigerate leggi razziali. leggi durissime, ...

Leggi razziali - nell’80esimo anniversario i rettori di tutte le università chiedono scusa per studenti e docenti ebrei epurati : “Da un giorno all’altro mio padre mi disse che non potevamo più andare a scuola e da allora non ho più visto i miei compagni di banco”. A parlare è Guido Cava, 88 anni nato a Pisa, che fu uno tra le migliaia di studenti che nel 1938 dovettero lasciare gli studi dopo l’emanazione del Regio decreto numero 1381, ovvero le Leggi razziali volute da Benito Mussolini e dall’allora Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai. Cava all’epoca aveva ...

80 anni dopo le Leggi razziali l’università italiana chiederà scusa ai docenti e agli studenti ebrei : L’appuntamento è per il 20 settembre a Pisa. L'università italiana chiederà scusa ai docenti e agli studenti ebrei cacciati con le leggi razziali in forma solenne, 80 anni dopo l’emanazione del provvedimento con cui "si promuoveva la necessità assoluta e urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana".Continua a leggere

La storia di Rachele Vered - colpita dalle Leggi razziali - nata a Milano nel 1939 e ancora senza cittadinanza : Da cinque anni Rachele sta portando avanti una contesa con il ministero dell'Economia, che le nega il riconoscimento riservato agli internati nei campi di concentramento e ai loro familiari. Come ...