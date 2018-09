Legge di bilancio | Di Maio | ' Sarà coraggiosa | ma conti in ordine'

Legge di Bilancio - Salvini : 'Il reddito di cittadinanza ci sarà' | : Il vicepremier assicura: "È un tema del M5s. Ma ovviamente ci sarà". Flat tax partirà "dai più piccoli". Di Maio avverte: "Non favorisca i ricchi". Botta e risposta fra i due vicepremier anche sul ddl ...

Def e Legge di Bilancio : scadenze - misure - obiettivi : ... governo e Parlamento hanno davanti una road map definita sugli appuntamenti economici: i più importanti quelli annuali relativi al Documento di Economia e Finanza , DEF, e alla legge di Bilancio per ...

Legge di bilancio - la svolta soft di Salvini : Per trovare quanto più risorse possibile la strada principale per la Lega è la pace fiscale con l'obiettivo di recuperare circa 60 miliardi e non 4-5 come invece prevede il ministro dell'Economia. ...

Pensioni - Governo Conte pensa a 2 ipotesi per Quota100 nella Legge di Bilancio 2019 : Dopo la pausa estiva, il Governo Lega-M5S si è rimesso al lavoro in vista della Legge di Bilancio 2019, la prima vera prova del nove per l'esecutivo Conte. L'equilibrio dei conti, secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rappresenta l'obiettivo primario, per rispetto dei vincoli imposti da Bruxelles, ma i vicepremier Salvini e Di Maio non vorrebbero deludere la platea di elettori che hanno votato i due partiti di maggioranza anche e ...

Legge di bilancio - la svolta soft di Salvini : Oggi il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria incontreranno i due azionisti della maggioranza, Luigi Di Maio e Matteo Salvini (ci sarà anche il sottosegretario Giancarlo Giorgetti), per cominciare a scrivere la bozza della Legge di bilancio. Ma tra Lega e 5 Stelle sarà una grande sfida sulle priorità da indicare. Il tempo...

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza è priorità Legge bilancio : Napoli, 4 set., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna a difendere la misura del reddito di cittadinanza scagliandosi contro le agenzie di rating che non approvano il provvedimento. Da Napoli, ...

Legge di Bilancio 2019 : le novità su fisco - lavoro e pensioni - Informazione Fiscale : Nelle ultime ore, a seguito di una simulazione effettuata dalla rivista " Economia e Politica " che ha ottenuto il favore anche di Pasquale Tridico, principale consulente del ministro Luigi Di Maio ...

Le stime di Deutsche Bank e Goldman Sachs su Btp e Legge di bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato a luglio che il suo obiettivo è quello di non peggiorare la situazione delle finanze pubbliche del paese e possibilmente migliorarla. S econdo ...

Legge di bilancio : dalla pace fiscale al reddito di cittadinanza - tutte le proposte del contratto di governo : Tra qualche settimana, il governo si troverà ad approntare la Legge di bilancio. Quali provvedimenti potrebbero essere inseriti nella prossima manovra? dalla pace fiscale alla flat tax, ecco le principali proposte contenute all'interno del contratto di governo siglato da Lega e Movimento 5 Stelle.Continua a Leggere

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella Legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

FINANZA/ Tria & Legge di bilancio - tentazione Tremonti : Tria, di ritorno dalla Cina, dovrebbe convocare subito una cabina di regia. Perché sul deficit girano troppe cifre. Così il governo perde credibilità, non solo sui mercati. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:01:00 GMT)SPREAD E RATING/ Gli scontri Salvini-Di Maio preparano la mazzata di Moody's, di U. BertoneVENDITA BTP/ Le sparate di Salvini e Di Maio ci costano 2,8 miliardi in più, di S. Luciano

La promessa grillina : nella Legge di bilancio il reddito di cittadinanza : nella prossima legge di bilancio ci sarà il reddito di cittadinanza. “Siamo in zona Cesarini, stiamo affinando il lavoro” ha

Reddito di cittadinanza - Castelli (M5s) : “È misura necessaria. Sarà nella prossima Legge di Bilancio e partirà dal 2019” : “Il Reddito di cittadinanza? Per noi è una misura necessaria: Sarà nella prossima legge di Bilancio e partirà dal 2019″. A dirlo, alla festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta, è il viceministro all’Economia, Laura Castelli. “Faremo il Reddito di cittadinanza con risorse che ci sono già – ha spiegato – ma che negli anni scorsi sono risultate improduttive, o non hanno funzionato, e con ...