Si è conclusa l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Genova sul possibile sequestro di fondi dellaper risarcire lo Stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali non dovuti tra il 2008 e il 2010, stimata in 49 milioni. Per questa vicenda erano stati condannati in primo grado l'ex segretario Umberto Bossi e l'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito. Isi sono riservati die il pronunciamento potrebbe arrivare domani.Ille della, Avv.Ponti, afferma: in cassa solo "somme lecite".(Di mercoledì 5 settembre 2018)