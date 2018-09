LEGA | SLITTA SENTENZA FONDI Ultime notizie | avvocati del Carroccio citano Corte Europea

LEGA - slitta sentenza fondi/ Ultime notizie - Procura : “con ok Riesame subito sequestro”. Salvini rischia.. : fondi Lega, oggi la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Ultime notizie, il segretario federale Salvini: "Non ci distruggeranno". Forse slitta la sentenza..(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:40:00 GMT)

LEGA - slitta sentenza su sequestro fondi/ Ultime notizie - Salvini “no cambio nome” : il nodo dei soldi : fondi Lega, oggi la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Ultime notizie, il segretario federale Salvini: "Non ci distruggeranno". Forse slitta la sentenza..(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:53:00 GMT)

Slitta la sentenza sul sequestro dei 49 milioni della LEGA. Il Carroccio : “Soldi in cassa sono frutto di donazioni” : La decisione definitiva sul sequestro dei conti correnti della Lega Nord in relazione alla condanna per truffa sui rimborsi elettorali comminata all'ex segretario Umberto Bossi e all'ex tesoriere Francesco Belsito potrebbe arrivare nella giornata di domani. I giudici si sono riservati di decidere.Continua a leggere

Fondi LEGA - slitta a domani sentenza sul sequestro?/ Salvini - ultime notizie : avvocati - “confisca illegittima” : Fondi Lega, oggi la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Genova. ultime notizie, il segretario federale Salvini: "Non ci distruggeranno". Forse slitta la sentenza..(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 13:10:00 GMT)

Fondi LEGA - slitta sentenza : E' terminata l'udienza del Tribunale del Riesame di Genova, chiamato a pronunciarsi sul sequestro di 49 milioni di euro alla Lega , a seguito della truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali ,...

Fondi LEGA - slitta la sentenza del Riesame sul sequestro : Si è conclusa l'udienza davanti al tribunale del Riesame sul possibile sequestro di Fondi della Lega per risarcire lo Stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali non dovuti tra il 2008...

LEGA - la mossa a sorpresa degli avvocati leghisti : la lista dei finanziatori - slitta la sentenza : La decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei fondi della Lega potrebbe non arrivare oggi, come previsto, ma nei prossimi giorni. A far slittare la data è stato anche ...

LEGA - SLITTA SENTENZA FONDI DI BOSSI/ Ultime notizie : avvocati Salvini ai Giudici del Riesame : "soldi leciti" : FONDI LEGA, BOSSI e Belsito: SLITTA a domani la decisione Giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Ultime notizie, Salvini 'no cambio nome'.

LEGA - SLITTA SENTENZA FONDI DI BOSSI/ Ultime notizie : avvocati Salvini ai Giudici del Riesame : “soldi leciti” : FONDI LEGA, oggi la decisione dei Giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Ultime notizie, il segretario federale Salvini: "Non ci distruggeranno". Forse SLITTA la SENTENZA..(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:20:00 GMT)

Fondi LEGA : giudici si riservano - slitta decisione su sequestro : I giudici del Riesame di Genova si sono riservati sulla decisione di sequestro dei Fondi della Lega. Lo ha riferito il Legale del Carroccio Giovanni Ponti, uscendo da Palazzo di Giustizia. "Abbiamo depositato una consulenza tecnica con la quale viene dimostrato che i soldi che la Lega ha in cassa in questo momento sono tutti contributi degli eletti -a detto - donazioni degli elettori e del due per mille della dichiarazione dei redditi. ...

Fondi LEGA - slitta a domani la decisione dei giudici ma Salvini è fiducioso : "Non ci distruggeranno" : Nonostante l'ottimismo di Salvini, se i magistrati dovessero decidere di estendere il blocco dei Fondi fino a raggiungere la quota di 49 milioni di euro a quel punto il partito, almeno come lo conosciamo, "non potrebbe più esistere".

Assemblea LEGA Pro oggi a Roma : il campionato slitta al 15 settembre : Correttamente abbiamo deciso di attendere i pronunciamenti del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Purtroppo altri non si sono attenuti allo stesso principio e il rischio di risvolti clamorosi ...

Genova - Giovanni Toti super commissario : scontro tra LEGA e M5s. Slitta il consiglio dei ministri : Mentre restano delle divisioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il disastro del ponte Morandi crollato a Genova , i due vicepremier e il presidente ...

LEGA Pro - l'inizio del campionato slitta a settembre - ma l'avvio è a rischio : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha indetto un'assemblea il 22 agosto a Roma per decidere 'se iniziare o meno il campionato 2018/19'. Per il momento il Consiglio ha deciso di posticipare l'inizio ...