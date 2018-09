Lega | attesa per sentenza sui conti Salvini | Non cambieremo nome

Viccina - ministra Grillo : “Sono in attesa di un figlio e lo farò vaccinare. La legge Lorenzin sarà modificata da M5s-Lega” : Basterà l’autocertificazione per iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico 2018-19. Una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentare alle scuole. Lo ha confermato la ministra della Salute Giulia Grillo, in conferenza stampa insieme al collega all’Istruzione Marco Bussetti, illustrando la circolare congiunta in merito all’obbligo vaccinale. Non sarà dunque necessario, come era previsto dalla precedente ...