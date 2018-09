Lecce | Stefania accoltellata dal fidanzato geloso | adesso lotta per la vita

Blastingnews

(Di mercoledì 5 settembre 2018)De Marco, 27 anni, nella notte tra domenica e lunedì è stata aggredita brutalmente dalche le ha inflitto sette coltellate, quattro all'addome e tre alla nuca. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata in provincia di, con la ragazza ancora ricoverata - in prognosi riservata - all'ospedale Panico di Tricase. La giovane, nel momento della feroce aggressione, si trovava nell'abitazione del nonno dove è andata in scena una delle tante litigate con il, Giorgioli, agricoltore di 30 anni decisamentedella propria donna.si recava spesso a casa dell'anziano per accudirlo, il pensionato era nell'appartamento al momento della colluttazione, ma si trovava in un'altra stanza. Pertanto non si conosce bene la dinamica dei fatti, l'unica certezza è che Giorgio, armato di coltello, ha sfogato la sua furia sulla fidanzata ...