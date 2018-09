Lecce Infermiera del 118 picchiata in ambulanza | “Guardate come mi ha ridotto una

fanpage

(Di mercoledì 5 settembre 2018) La vittima è Maria Giovanna Zippo, aggredita con un pugno in faccia e due calci nello stinco durante un intervento in pieno centro. La donna ha diffuso le sue foto in cui appaiono i segni della violenza subito. Il racconto: "Sono solo una delle tante vittime: vogliamo l’indennità di rischio".