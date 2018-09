Lazio | Lotito blinda i tre top player | rinnovi record

Lazio - pronti due rinnovi da record : Lotito vuole blindarli : rinnovi record - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sia l'attaccante sia il serbo rinnoveranno fino al 2023 con uno stipendio raddoppiato , e sarà da record: entrambi arriveranno a ...

Laziomania : Maestra - Lotito dice le parolacce... : Dopo 15 anni, questa settimana abbiamo scoperto che Inzaghi e Lotito ogni tanto discutono. Perfino, pensate un po', ad alta voce. Una cosa dell'altro mondo, talmente pazzesca da meritare prime pagine e grossi titoloni. Pensate, qualcuno ha perfino chiesto le dimissioni di Inzaghi. Come fa a resistere, dopo che Lotito gli ha detto che 'si sta sempre ...

Lazio - Inzaghi conferma la ‘lite’ con Lotito : “ecco cosa è successo” : Dopo il ko all’esordio contro il Napoli, altro match difficile per la Lazio, di fronte la Juventus. In conferenza stampa il tecnico Simone Inzaghi conferma la lite con il presidente Lotito (ecco il VIDEO): “Se ne è parlato molto ma questi confronti sono all’ordine del giorno nel calcio – le sue parole in conferenza stampa -. E’ successo perché pretendo molto, ma quello che conta è che i confronti siano costruttivi. La ...

Lazio - Inzaghi : 'Con Lotito un confronto normale. La Juve non è solo Ronaldo' : SU CRISTIANO RONALDO - 'Sarà un sorvegliato speciale, è il migliore giocatore al Mondo, ma ci saranno anche Dybala e Mandzukic. Dovremo guardare tutti, quest'anno hanno più qualità degli altri anni'. ...

Lazio - scontro Lotito-Inzaghi : ecco il motivo della ‘lite’ telefonica : Nelle ultime ore caso in casa Lazio, sul web è circolato un VIDEO che riguarda un accesso confronto telefonico tra il presidente Lotito e l’allenatore Simone Inzaghi. “Decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Ti stai sempre a lamentare di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre”. Nel pomeriggio di ieri è ...