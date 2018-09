Lazio | Inzaghi | ' Pochi italiani in campo? D' accordo con Mancini'

Lazio - Inzaghi pensa alla soluzione tattica a sorpresa : i dettagli : soluzione INTERNA - Per questo Inzaghi sta pensando ad una soluzione a sorpresa: come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe spostare a destra Senad Lulic, che vanta una condizione invidiabile. A ...

Europa League - Simone Inzaghi ufficializza la lista della Lazio : esclusi Patric e Lukaku : Il club biancoceleste ha diramato la lista dei giocatori che verranno utilizzati nell’edizione 2018/2019 di Europa League Mancava solo la Lazio all’appello, oggi anche il club biancoceleste ha diramato la lista di 25 giocatori che verranno utilizzati nell’edizione di Europa League 2018/2019. esclusi solo Patric e Lukaku, tutti gli altri invece sono stati inseriti da Simone Inzaghi per le sfide con Marsiglia, Eintracht ...

Lazio - ecco il piano di Inzaghi per tornare a volare : i dettagli : Una pausa per riprendere il volo. Inzaghi ha un piano di recupero per far ritornare in forma la sua Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo due giorni di riposo, la Lazio si ritroverà domani a Formello. Non ci saranno i sei nazionali, Immobile, Strakosha, Milinkovic, Marusic, Badelj e Murgia,, per tutti gli altri sono previsti ...

Lazio-Frosinone 1-0 : Luis Alberto regala il primo successo a Inzaghi : LA CRONACA LE FORMAZIONI LAZIO, 3-5-1-1,: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Basta, Caceres,...

Lazio - Inzaghi : "Col Frosinone vogliamo vincere e muovere la classifica" : Il tecnico biancoceleste carica i suoi in vista della sfida con i ciociari: "Sicuramente è una partita importante da non sbagliare e sottovalutare"

Lazio - Inzaghi : "Col Frosinone vietato sbagliare. Europa? Ora pensiamo solo al campionato" : Missione tre punti. Contro il Frosinone la Lazio insegue il primo successo in campionato. Pesa lo zero in classifica scaturito dalle sconfitte contro Napoli e Juventus ma domina la voglia di svolta. "...

Inzaghi : "Lo zero in classifica ci fa soffrire. Lazio - ora si riparte" : In attesa del Frosinone, le parole del tecnico: "La delusione dello spareggio con l'Inter, il calendario terribile con Napoli e Juve: voltiamo pagina"