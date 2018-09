Lazio | il ds Tare al lavoro sui rinnovi dei top player

Sorteggio Europa League 2018-2019 : le possibili avversarie di Milan e Lazio. Da evitare Arsenal - Chelsea e Villareal in prima fascia : Il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018/19 si svolgerà venerdì alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo e coinvolgerà almeno due squadre italiane. Lazio e Milan si sono garantite la qualificazione diretta al tabellone principale della seconda coppa europea calcistica grazie al 5° ed al 6° posto raggiunti al termine dell’ultimo campionato di Serie A, mentre l’Atalanta (settima in campionato) è stata costretta ...

Lite Lotito-Inzaghi - il ds della Lazio Tare svela l’accaduto : Lite Lotito-Inzaghi, in casa Lazio ha tenuto banco il ben noto video del battibecco tra il presidente ed il tecnico “Chi conosce il nostro presidente sa che c’è un rapporto tale che con lui succede spesso, anche con me, ma dopo due minuti ricevi un’altra telefonata e tutto è stato dimenticato. Così è stato anche tra lui e Simone Inzaghi”. Lo dice il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, tornando nel pre-partita ...

Allegri : "Ronaldo in campo contro la Lazio - ma gli capiterà anche di stare in panchina" : 'Nel momento in cui Ronaldo ha segnato quel meraviglioso gol in rovesciata s'è instaurato un rapporto d'affetto e stima con i tifosi: ha scelto la Juventus anche per questo'. Aspettando il debutto di ...

Juve Lazio. Allegri : “Abbiamo moltissime partite - Cristiano Ronaldo dovrà rifiatare” : La Juve è carica e pronta all’esordio in casa domani alle 18 contro la Lazio. Mister Allegri contro il collega Inzaghi

Lotito-Inzaghi - Biasin : 'Ingiusto 'intercettare' il presidente della Lazio' : Fine della fredda cronaca. Anzi no, c' è la replica della Lazio, per mezzo di un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: 'In riferimento alla telefonata diffusa via Internet a firma di ...

Israele : Netanyahu - viaggio in Lituania volto a contrastare reLazioni "non sempre amichevoli" con Ue : Netanyahu sta cercando di creare un'alleanza politica con i paesi che facevano parte del blocco sovietico in contrapposizione a quelli dell'Europa occidentale meno favorevoli alle politiche di ...

Lazio - Tare incoraggia i biancocelesti dopo la sconfitta contro il Napoli : “valiamo i primi quattro posti” : Igli Tare fissa gli obiettivi della Lazio, il dirigente sportivo biancoceleste confida in un campionato da primi quattro posti in classifica dopo la sconfitta con il Napoli, la Lazio in Serie A dovrà affronTare un altro ostacolo duro. I biancocelesti si troveranno di fronte all’armata Juventus all’Allianz Stadium sabato alle 18 e dovranno cercare di porTare a casa più punti possibili. A seguito della pubblicazione della ...

Biglietti Juventus-Lazio (25 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Sabato 25 agosto (ore 18.00) si giocherà Juventus-Lazio, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena una partita avvincente e pirotecnica che ci proietterà nel pieno del campionato: i bianconeri, reduci dal sofferto successo sul Chievo, andranno a caccia di altri tre punti e i tifosi sperano di festeggiare il primo gol dell’attesissimo Cristiano Ronaldo; i biancocelesti, ...

Lazio - il ds Tare : "La Champions un obiettivo reale" : Il direttore sportivo biancoceleste svela gli obiettivi del club in questa stagione: "Siamo fiduciosi, possiamo arrivare tra le prime quattro"

Salute : stare seduti anche solo 10 minuti riduce la circoLazione delle gambe : La sedentarietà fa male, anche se dura poco. Basta infatti stare seduti solo 10 minuti per ridurre la circolazione delle gambe e l’irrigazione sanguigna dei muscoli degli arti inferiori. L’avvertimento arriva da uno studio inglese pubblicato su ‘Experimental Physiology’, in cui però si dimostra anche che l’impatto negativo dell’inattività può essere contrastata con semplici esercizi di contrazione ...

Lazio - la sfuriata di Lotito contro Simone Inzaghi : “Decido io - non tu. Ti stai sempre a lamentare di tutto” : “Decido io, non decidi tu”. E poi: “Ti stai sempre a lamentare di tutto”. La telefonata di Claudio Lotito è stata registrata casualmente (e di nascosto) da un balcone, mentre il presidente della Lazio se la prendeva col proprio allenatore, Simone Inzaghi. Durante la sfuriata, anche un riferimento al fratello, Filippo, che allena il Bologna. L'articolo Lazio, la sfuriata di Lotito contro Simone Inzaghi: “Decido io, ...

La riveLazione di Chiara Biasi su Zaza : “per motivi giudiziari non possiamo stare nello stesso paese” : Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati dopo una storia d’amore che ha fatto appassionare i fans dei due vip Chiara Biasi è l’ex fidanzata di Simone Zaza. Il neo calciatore del Torino e la fashion blogger sono stati assieme nei mesi passati, prima della rottura tra le parti rivelata sui social. Proprio da Instagram è venuta fuori oggi una novità alquanto anomala. La Biasi oggi ha risposto ad un utente che le chiedeva come ...

F1 - le riveLazioni di Kubica : “non posso più guidare come prima - devo sottostare ad alcune limitazioni fisiche” : Il pilota polacco ha parlato delle sue condizioni fisiche, rivelando di non poter guidare più come una volta dopo l’incidente al Rally di Andora del 2011 Lo stile di guida è sempre lo stesso, il modo di metterlo in atto un po’ diverso. Robert Kubica non è più lo stesso da quando, nel febbraio del 2011, fu coinvolto in un terribile incidente nel Rally di Andora. PA/LaPresse Il polacco è tornato a guidare regolarmente adesso ...

Lazio - mercato chiuso? Forse no… possibile colpo last minute per Tare : Lazio alla ricerca del colpo che completerebbe definitivamente la rosa di mister Inzaghi in vista della dura stagione che attende il club La Lazio ha operato in maniera oculata sul mercato, sostituendo Felipe Anderson, De Vrij e mettendo una pezza in mediana dove la coperta era un po’ corta. Il calciomercato laziale però potrebbe non essere chiuso. Nelle ultime ore della sessione estiva, Tare potrebbe infatti piazzare un acuto di ...