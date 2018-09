Law & Order Hate Crimes | la Nbc ordina un altro spin-off | questa volta sui reati

Law & Order : Hate Crimes è la nuova serie del franchise dedicata ai crimini d’odio - in arrivo con un crossover : Con Law & Order: Hate Crimes in arrivo su NBC si amplia ulteriormente il già ricco e popolarissimo franchise di serie crime ideato da Dick Wolf. La nuova serie è ufficialmente in lavorazione per una prima stagione composta da 13 episodi, dedicati ad un tema molto attuale come quello dei crimini d'odio. Lo scopo di Law & Order: Hate Crimes sarà infatti raccontare casi nati da reati commessi nei confronti di vittime discriminate in ...